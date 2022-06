LOS40 y David Guetta te llevan a Ibiza para disfrutar de su fiesta ‘F***K Me Im Famous’

¿Quieres ver a David Guetta, disfrutar de su fiesta y viajar a Ibiza? ¡Esta es tu oportunidad! LOS40 te da la oportunidad de asistir el próximo 27 de junio a una de las fiestas más esperadas del verano: F*** ME IM FAMOUS de David Guetta en el increíble Ushuaia de Ibiza. ¿Te lo vas a perder?

F*** ME IM FAMOUS es una de las fiestas más esperadas del año, donde el DJ número 1 del mundo ejerce como maestro de ceremonias. De este modo, todos los lunes del verano, el francés regala una auténtica experiencia sonora en la isla blanca. Además, lo hace en el club al aire libre más conocido a nivel internacional. ¡Toda una experiencia!

De hecho, F *** ME I’M FAMOUS es una fuesta imprescindible para los amantes de la música electrónica. Y es que lleva siendo un auténtico éxito desden 2003, subiendo el listón cada año. Además, David Guetta invita a algunos de los mejores DJs a la fiesta.

¿Cómo puedo ganar una de las dos invitaciones dobles que regalamos?

¡Toma nota! Porque si quieres ganar una de las dos invitaciones dobles que regalamos para acudir a la fiesta F*** ME IM FAMOUS de David Guetta en Ushuaia Ibiza, ¡esta es tu oportunidad! Por supuesto, el vuelo hasta Ibiza y la noche de hotel también corre a cargo de nosotros.

Para conseguir una invitación doble solo tienes que comentar el siguiente post de Instagram que dejamos aquí abajo, contestando a la pregunta “¿Por qué te mereces vivir la fiesta F*** ME IM FAMOUS en Ushuaia Ibiza?” y mencionando a tu compañero de aventuras. ¡Para que no se quede fuera! Eso sí, date prisa en participar porque solo tienes hasta el miércoles 22. Puedes consultar las bases aquí.

Lo último de David Guetta: Crazy What Love Can Do

Sin duda, David Guetta sabe cómo ponernos a bailar y saltar. El DJ lleva toda la vida poniendo banda sonora a nuestras mejores fiestas. Este verano no iba a ser menos. De este modo, se ha unido a Becky Hill y a Ella Henderson para sorprendernos con Crazy What Love Can Do, un temazo lleno de sonidos hipnotizantes que podrás bailar en F*** ME IM FAMOUS.