Susana Cala: “Estoy acostumbrada a estar en la parte de atrás, pero ahora doy la cara en solitario”

No todo el mundo tiene la misma predisposición cuando toca sentarse frente a frente con el periodista, por eso se agradece muy mucho entrevistar a personas como Susana Cala. La colombiana apenas lleva un año de carrera en solitario. Sin embargo, como compositora, tiene mucho callo. Conoce la industria al dedillo, pero actúa siempre desde la humildad y la ilusión. Le encanta su trabajo y ahora por fin se aprovecha de su talento y proyección para caminar con nombre propio. Hace nada sacó su primer disco, Sopa de letras, y este mismo miércoles dará el primer concierto como Susana Cala.

Has estado ligada a la música muchos años, pero ¿qué te hizo tirarte a la piscina?

Componer es una cosa muy mágica porque intentas poner los pensamientos de otra persona en una canción. Sin embargo, cuando tú vives cosas empiezas a meterlas en composiciones para los demás y llegó un punto en el que sentía que tenía que cantar yo esas canciones porque las sentía mías. Fue difícil dar el paso porque estoy acostumbrada a estar en la parte de atrás, pero di la cara y me presenté en solitario.

Y eso se ha materializado ahora en un disco: 'Sopa de letras'.

Empecé sacando canciones y en un momento dado quise parar y hacer algo que se pudiera recopilar en un disco. Mostrar una carta de presentación de lo que es mi proyecto. Se llama Sopa de letras porque soy compositora y para mí lo más importante son las letras.

¿Es también una carta de presentación de lo que viene?

Es una carta de presentación, pero también lo veo como un cierre de ciclo. Me gusta mucho explorar diferentes géneros. Cuando me piden que defina en una palabra lo que hago no lo sé hacer porque no lo tengo claro. En un proyecto tan nuevo lo más importante es escribir canciones y encontrarlas. Lo que vendrá será diferente. Las letras seguirán siendo la prioridad, pero estoy explorando con otro sonido, uno más americano y más electrónico.

El disco incluye una colaboración con Antonio José. ¿Qué tal fue trabajar con él?

Fue increíble. Antonio José tiene una de las voces más espectaculares que he escuchado. Tiene mucho talento y es muy profesional. Grabamos la canción a distancia. Él estaba en España y yo en Bogotá, aunque el vídeo sí lo logramos grabar juntos. Fui a Sevilla a grabar la primera parte y a Madrid la segunda. Estar con él en su ciudad fue increíble.

Videoclip oficial de 'Noo fue tu culpa'

Antes de entrar de lleno en la industria, ¿qué consejo te dio tu hermano Juan Pablo?

Mi hermano ha sido mi mentor en todo mi proceso y está muy involucrado en mi vida porque componemos juntos tanto para Morat como para mi proyecto. Y me dijo varias cosas. Antes de lanzar una canción tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar y él me dijo: 'Susi, no endioses los lanzamientos. Es una canción, ya vendrán otras'. También me dijo que me pusiera a trabajar mucho y que cometiera errores. Cuanto más rápido depuras todos esos errores más rápido empiezan a funcionar las cosas.

¿En algún momento te preocupó que se te conociese por ser la hermana del cantante de Morat que por tu nombre?

Sí me preocupaba. Ha sido un proceso de aceptación y hoy en día me parece chévere que me relacionen con ellos. Si no fuera hermana de mi hermano también sería muy fan de Morat.

¿Os habéis planteado hacer algo juntos?

Es una cuenta pendiente que va a pasar… (Risas)

¿Sigues componiendo para otros artistas o estás enfocada en tu proyecto?

Amo trabajar para terceros. Últimamente he estado trabajando con los argentinos MYA. Son increíbles y escribimos 2:50 para ellos. Y para Morat también hemos escrito un montón. El cuarto disco está lleno de canciones en las que tuve el honor de participar.

Hiciste hace tiempo una sesión con Lola Indigo, pero no ha salido nada a la luz, ¿verdad?

Fue una locura porque eso fue durante la pandemia. Ahí había una dinámica en la que gente de España, Miami, México y otros países se conectaban a varias salas de Zoom. Lola Indigo iba rotando de una a otra. Era un poco chistoso, pero aún así nos conocimos. Y no, de momento no ha salido nada…

La nueva dinámica de la industria exige a los artistas lanzamientos casi todas las semanas. ¿Sientes presión en ese sentido?

Funciona diferente dependiendo del género. J Balvin saca una canción este viernes y al día siguiente saca otra. Puede ser una saturación, pero así funciona. En el pop es diferente. A mí me gusta sacar muchas canciones porque las tengo y quiero que vean la luz. No me gusta tenerlas guardadas en un cajón. Mientras pueda sacaré canciones, pero no siento que tenga que ser al mismo ritmo que el urbano y el reggaetón.

¿ Y tienes una meta marcada?

Me encantaría ser el tipo de artista que consiga que cuando tú prendes la radio sepas qué canción es mía. Es un proceso. Todavía no lo he logrado, pero mi sueño es hacerlo. Hay artistas que lo han conseguido y los tengo como referentes en ese 360 que tienen del proyecto y cómo se quieren proyectar.

Este miércoles, 22 de junio, das tu primer concierto en la Sala Sol de Madrid. ¿Nerviosa?

¡Es mi primer concierto en la vida! He abierto conciertos a otros artistas, pero cantando solo unas pocas canciones. Ahora es mi concierto. He montado el show, he decidido si hay o no hay que invitar a artistas, si voy a cantar algo nuevo…Estoy muy emocionada porque es ya.

Muchísima suerte, Susana.

¡Muchísimas gracias!