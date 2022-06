Karol G, Lizzo y Beret despiden la primavera descollando en la lista

La última lista de la primavera 2022 (aunque por los calores parecía de pleno agosto) ha traído interesantes movimientos. Karol G se mantiene en el número uno con Provenza, sumando así su segunda semana consecutiva en lo alto. Lizzo ha protagonizado la subida más fuerte con About damn time, que escala once puestos y se sitúa en el #28 en su segunda semana. Solo podemos reseñar una novedad en el chart: la de Beret con El día menos pensado, que entra directo al #32. Lo que no cambia es el récord de permanencia, que continúa en poder de The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay; ya llevan 43 semanas con nosotros (dos de las cuales las pasaron en la primera posición). En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar presenta la cuenta atrás completa con todos los clips.