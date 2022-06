Sebastián Yatra habla de la masculinidad frágil y de su lado femenino en el mes LGTBIQ+

Sebastián Yatra está de gira por España con Dharma Tour y promocionando su última canción, TV, por lo que en las últimas semanas el colombiano no ha parado de hacer entrevistas e ir a diferentes eventos. Ya disfrutamos de él en el programa de Anda Ya donde le conocimos más a fondo y no paramos de reírnos.

En este caso, en una entrevista que dio para Yasss, trató temas que están a la orden del día por el mes del Orgullo LGTB del próximo 28 de junio. Especialmente, si observamos el lado de los artistas más reconocidos, siempre les ha costado mostrarse tal y como son o enseñar lo que piensan por la repercusión que podría tener.

“No tengo miedo a llorar delante de la gente”

Una de las razones del éxito de Sebastián Yatra es que, a pesar de los hits que ha cultivado en estos años, siempre se muestra vulnerable antes sus fans. No pierde su humildad o prima el compañerismo, aunque esté en una industria que puede tener un lado oscuro.

"No tengo miedo a conectar con mis emociones y llorar delante de la gente, la masculinidad frágil nos impide ser nuestra mejor versión", explicaba el colombiano al reflexionar en cómo un artista debe mostrarse ante su público.

Para el cantante todo debería estar mucho más normalizado, pues él vive las relaciones del mismo modo, ya sean hombres o mujeres, “el cariño lo siento y lo vivo. Si quiero abrazar a una amiga y sentirme cómodo en sus brazos, por qué no lo voy a sentir estando con un amigo”.

“Mi lado femenino está super desarrollado”

Yatra defiende que no deberían existir estándares que la gente tiene que cumplir, es decir, cada persona debe ser como es y con la esencia que lo caracteriza. Él defiende que su “lado femenino está súper desarrollado. Estoy súper conectado con mis emociones y no tengo miedo a decir que he llorado o he estado triste”, algo de lo que se siente orgulloso de ello.

A pesar de esto, explica que siempre ha visto a personas que, por cumplir lo que marca la sociedad y lo que debe ser la “masculinidad”, llevan un peso encima y que lo pasan mal, “veo muchas personas que por cumplir estándares que rige la sociedad y de lo que venimos educados, que al final es de una sociedad conservadora, lo pasan mal porque no es su esencia”.

Todo esto lo único que consigue es que los hombres no puedan dar su “mejor versión” al tener una “masculinidad frágil” y tener miedo de lo que digan de ellos. El artista asegura que esto bloque a la gente y no se puede avanzar, pero que cuando lo dejar ir puedes vivir en libertad y ser como de verdad eres.