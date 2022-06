Ana Peleteiro descubrió que había sufrido abusos sexuales por un programa

"El fallo está en que no nos enseñen lo que es el consentimiento. Yo lo aprendí, lo que es el consentimiento y hasta donde llega, contigo" confesaba Ana Peleteiro en su visita a Las uñas, el programa de Atresplayer que presenta Sindy Takanashi.

Ella misma se emocionaba al escuchar a la deportista decirle esas palabras. "No lo aprendí en mi casa", añadió y relató que se dio cuenta de haber sido víctima de abuso sexual gracias a uno de los episodios anteriores del programa:

"Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar" porque sintió que “eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual. Me costó digerirlo".

La atleta explicó que al tener su primera relación estable, confió en esa persona y no sabía que realmente estaba viviendo un calvario: "Era una relación en la que me usaban como un cacho de mierda. Para eso y a dormir. Estás durmiendo y me apetece y despiértate", detalló.

🗣"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



Aún siendo una mujer con mucho carácter, y empoderada, como comentaban ambas, Peleteiro lLamentó no haberlo descubierto por varias razones: "Me creía que era normal, y tampoco lo hablaba por vergüenza. Lo he permitido porque no sabía que realmente era eso".

Algo que ahora sí puede definir claramente: “Me di cuenta entonces que había sufrido abusos sexuales. Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy”.