Sonsoles Ónega pone en valor a Gloria Camila y manda un mensaje a todo el mundo

Gloria Camila se ha consagrado como una de las colaboradoras estrella de Ya son las ocho. Poco a poco, la hija de Ortega Cano se ha ganado su silla en el programa que conduce Sonsoles Ónega en Telecinco. Y no solo hablando de su familia, también opinando sobre diferentes temas de actualidad y ejerciendo de reportera, faceta que empezó a poner en práctica en Volverte a ver.

Estos últimos meses, sin embargo, Gloria Camila ha sido una protagonista más en toda la guerra familiar que hay entre los Mohedano y los Flores contra su hermana Rocío Carrasco, pero también por su dudosa relación con la mujer de su padre, Ana María Aldón. Los rifirrafes con ella son cada vez más frecuentes y se pasan las semanas contestándose desde sus respectivos espacios de televisión.

Pero Ortega Cano está harto de esta situación y este lunes entró por teléfono en Ya son las ocho para zanjar el tema. "Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Pido a todos los míos, primero, a Gloria, a mi mujer, y a mi niño, que dejen que haga mi vida", afirmó el torero. "Pido a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir”.

La defensa de Sonsoles Ónega, en vídeo

Fue entonces cuando Sonsoles Ónega salió a defender a capa y espada a Gloria Camila. Admitió que Ortega Cano tenía razón, pero le recordó a él y al resto de colaboradores de la casa y familiares de la también actriz que ella se ha ganado a pulso su puesto en Ya son las ocho. "A Gloria Camila la tenemos aquí porque es una profesional. Nos encanta cómo trabaja. No viene a hablar de Ana María Aldón ni de su padre ni de nadie de su familia. Viene a trabajar y a hacer su carrera. Estamos muy contentos con ella", aclaró la presentadora.