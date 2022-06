Sinead O’Connor cancela todos sus conciertos tras la muerte de su hijo

El comienzo del año 2022 trajo una noticia dramática para Sinéad O'Connor. Su hijo Shane, de 17 años, había fallecido. Este era tan solo un capítulo más de una vida llena de desgracias que comenzó cuando era solo una niña, cuando fue diagnosticada con diversas enfermedades mentales y tuvo varios intentos de suicidio. La vida de la irlandesa no ha sido fácil, y este último golpe, la pérdida del hijo al que se sentía más unida, no ha hecho más que complicar su estabilidad mental y laboral.

Sinéad O'Connor ha cancelado todos los conciertos programados para este año. El motivo es que necesita recuperar su "salud y bienestar" después de la muerte de su hijo. El representante de la artista dublinesa ha explicado en un comunicado que no ha sido una decisión "fácil" y agradeció la comprensión mostrada por los "promotores nacionales e internacionales". El texto también agradeció a los "amigos y fans" de la cantante su "apoyo y comprensión" durante "este periodo".

Shane fue hallado muerto el 8 de enero, después de que se hubiese denunciado su desaparición dos días antes en Dublín y se llevaran a cabo varios llamamientos para localizarlo. La familia perdió su rastro cuando el joven abandonó un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Sinéad recurrió a Twitter para rendir un tributo a su hijo adolescente, que tuvo con el cantante de folk Donal Lunny, en un mensaje: "Mi hijo bello, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios".

Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U (Live)

La presión de la industria discográfica y sus exigencias también han sido determinantes, según la cantante, para complicar su salud mental. O'Connor detalló en su última autobiografía que muchos la quisieron mostrar como una "loca" durante su época más gloriosa, la década de los 90, para así poder venderla con una imagen transgresora, fuera de lo establecido. Esta dinámica, según su propio testimonio, acabó machacándola, y la condujo fuera del mercado musical.

Durante los últimos años de la cantante, todo hacía intuir que estaba remontando. En 2020 anunció una nueva gira mundial, pero tuvo que cancelarla porque perdió a su pareja. Este hecho hizo que volviera a consumir drogas y a tener que internarse en un centro de desintoxicación.

La cantante tenía tres conciertos agendados este mes de julio. El 17 del mes que viene actuaba en Dublín, el 24 en Galway y el 29 en el festival All Together Now de Portlaw, también en Irlanda.