Aitana desvela nuevas pistas sobre su tercer disco: “Os va a flipar”

Aitana es de esas artistas que le gusta tener contacto con sus fans. Durante sus cinco años de carrera, la estrella pop ha demostrado ser muy cercana con sus seguidores y seguidoras. De hecho, una de las cosas que más le gusta es protagonizar un "Preguntas y Respuestas" en Twitter.

Este mismo martes, 21 de junio, la intérprete de Formentera ha querido responder a algunas de las preguntas que le han hecho sus fans. ¿Lo mejor de todo? Que nos ha desvelado algunas cosas sobre su próximo álbum, su música y las ficciones que ha grabado.

"Algo improvisado. Os leo, va", ha empezado diciendo la estrella antes de comenzar a contestar algunas de las miles de preguntas que le han llegado.

Sobre su próximo disco

De este modo, gracias a algunas preguntas, hemos conocido en qué estado se encuentra el tercer disco de la estrella. "Está todo muy avanzado, pero sigo componiendo para el nuevo disco. Todavía queda un poquito, pero os va a flipar", ha respondido la artista.

Pero no es la única pista que ha lanzado. La cantante también ha desvelado que no va a haber ninguna canción en inglés. En cuanto si escucharemos alguna balada, la cantante tiene dudas: "Todavía no lo sé. ¿Querríais una balada en el nuevo disco? No siento que pegue tanto con el concepto. Puede que el próximo disco, después del tercero, sea solo de baladas. ¿Qué pensásis?"

Vamos, que el tercer álbum de estudio de Aitana va a seguir con los sonidos de Formentera, En el coche y Mariposas. Ese pop con toques dance y rock que tanto le están funcionando.

Además, sobre su nueva gira de Por Trece Razones más, ha confesado que va a ser totalmente distinta a la anterior. Vamos, que va a sorprender a sus fans. También ha adelantado que tiene todos los outfits preparados para el tour.

Sobre su trabajo en televisión

Aitana también ha hablado de cómo ha sido trabajar como actriz, tanto en una película como en una serie. "Han sido unos meses preciosos... he sido súper feliz. Agradezco mucho a todo el que me ha dado la oportunidad de vivir lo que he vivido", ha escrito la joven.

La artista también ha hablado de cómo ha sido pasar por La Voz Kids: "Ha sido una pasada.Los niños son increíbles, ir cada día a plató me producía muchísima felicidad".

Sin duda, estas "preguntas y respuestas" han servido para saber un poco mejor los planes musicales que tiene Aitana de cara a los próximos meses. Seguiremos pendientes de todo lo que haga la estrella.