Shakira, Amaral, Marta Sánchez y La Unión también despidieron la primavera en el Nº1 de LOS40

No todos los tránsitos de la primavera al verano han sido tan calurosos, pero sí que la inmensa mayoría ha tenido de fondo grandes números uno en la lista de LOS40. Recordamos algunos en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, empezando por la canción que llegó a lo más alto del chart el 12 de junio de 2021: Desde cero, la colaboración de Beret y Melendi. Como explicó el sevillano a LOS40, “con esto de la pandemia, todos nos merecemos empezar desde cero. Yo creo que es una canción que tenía que tener su momento”.

Hace cinco años, quienes se situaron en el primer puesto fueron Jason Derulo, Nicki Minaj y Ty Dolla Sign con Swalla. Estaba incluida en el quinto disco de Derulo, 777. Bien distinto fue el número uno de una semana como esta pero de 2012, hace diez años: Somebody that I used yo know, del músico belga-australiano Gotye con Kimbra. Un one hit wonder en toda regla, porque después de aquel tema con reminiscencias a Sting nada hemos vuelto a saber de Gotye, que no ha vuelto a publicar un álbum de estudio desde entonces.

Y sí: esta semana también hemos de hablar de Shakira y Las de la intuición. El 16 de junio de 2007 sumó su séptima semana como líder, y aún le quedaría una más, en agosto. Y, ojo, porque de aquí a final de la sección vamos a rescatar exclusivamente canciones en castellano. En 2002, hace veinte años, el número uno por estas fechas fue para Te necesito, de Amaral. Pertenecía a su álbum Estrella de mar, que contenía otros clásicos de Eva Amaral y Juan Aguirre como Sin ti no soy nada, Moriría por vos, Toda la noche en la calle o Salir corriendo. Solo en un año se vendieron medio millón de copias en España de este magnífico trabajo.

Se cumplen ahora 25 años del número uno en LOS40 de Moja mi corazón, de Marta Sánchez. Era la canción que abría su álbum Azabache y contaba con un invitado de lujo a la guitarra: ni más ni menos que el gran Slash, de Guns n’Roses (y la producción corría a cargo de Nile Rodgers). Y despedimos La Máquina del Tiempo con el número uno esta semana en 1992: el medley de Amor fugaz que La Unión grabaron para su disco en directo. No podemos dejar de acordarnos de su guitarrista, Mario Martínez, quien nos dejó el pasado mes de abril.