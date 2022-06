BLACKPINK celebra 5 años de su lanzamiento, “As If It's Your Last"

La canción de BLACKPINK As If It's Your Last cumple 5 años de su lanzamiento el 22 de junio de 2017. Se posicionó como la tercera canción más escuchada en Corea del Sur y la 45 en Canadá. Además, actualmente supera el millón de visualizaciones en el video oficial de YouTube.

Esta canción pertenece al EP que sacó la girlband en ese mismo año y que llamaron Blackpink, igual que el nombre del grupo. Desde ese momento ya han lanzado 8 proyectos más, tanto álbumes como EPs, lo que las ha posicionado como uno de los grupos más influyentes de Corea junto a BTS.

El videoclip está cargado de color, donde podemos ver a todas las chicas del grupo bailando al ritmo de la canción en diferentes lugares. Algo que tienen claro es que siempre van a trabajar en sus temas y videos de forma especial. “Si sólo recibiéramos canciones prefabricadas, se sentiría mecánico. Siento más amor por el proceso, porque decimos: '¿Qué tal si añadimos esto en la letra? ¿Qué tal si añadimos este movimiento en la coreografía?”, así lo explicaban en una entrevista para la revista Rolling Stones.

Hay que señalar que BLACKPINK hizo historia hace unas semanas al ser el tercer grupo de chicas que protagonizaban la portada de dicha revista. Acudieron para hablar de su segundo álbum de estudio, los procesos de creación o los años que quieren estar juntas en un escenario.

Cuando formas parte de un grupo siempre vas a estar ligado a él, como sucedió en One Direction o como les pasa a ellas, acabas definiéndolo como una familia: “Aunque tengamos 70 años y tengamos vidas diferentes, seguiré sintiéndome Blackpink. Aunque suene cursi, no creo que Blackpink termine nunca en mi corazón. Es una parte de mi familia. No puedes negar a tu familia", contó Jenny.

En el caso de Jisoo, otra de las integrantes, resaltó que no tiene planes para lanzar su música en solitario. Después de que se tratara el tema de lo que sucedería si se separan, “todavía no estoy segura de hasta qué punto quiero ir en solitario. La música que escucho, la que puedo hacer y la que quiero hacer... ¿qué debo elegir?".

“No recibimos simplemente una canción terminada”

A la hora de componer y preparar las coreografías son muy meticulosas, no quieren una simple canción que no tenga sentimientos. Juntas trabajan cada paso para que todas se integren y se sientan cómodas con lo que están haciendo: “No recibimos simplemente una canción terminada. Nos implicamos desde el principio, construyendo los bloques, añadiendo este o aquel sentimiento, intercambiando comentarios... y este proceso de creación me hace sentirme orgulloso de nuestra música”.

De momento solo debemos esperar unos meses para conocer lo que tienen preparado las chicas de BLACKPINK. Después de dos años sin lanzar nada juntas, el segundo álbum de estudio se estrenará a finales de 2022.