Jorge Fernández narra su peor etapa en ‘La Ruleta de la suerte’ : “Tenía que haberme retirado”

Jorge Fernández es uno de los presentadores más queridos de la televisión. El alicantino lleva frente al programa La ruleta de la suerte más de quince años, convitiéndose en uno de los rostros más conocidos de Antena 3. Durante este tiempo, el rostro televisivo ha sufrido altos y bajos. Y es que, durante cinco años, Jorge ha luchado contra una enfermedad bastante complicada.

Tras una picadura de garrapata, el presentador sufrió la enfermedad de Lyme. De este modo, sufrió una gran pérdida de peso, llegando bajar hasta 13 kilos. Ahora, en una entrevista para MensHealth ha contado la pesadilla por la que ha pasado:

"No podía ni levantar uin vaso, Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el esepejo"

Lloraba antes de salir a grabar

Jorge, que ya se encuentra recuperado, ha narrado lo mal que lo pasaba antes de salir a grabar. "¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón". ha continuado diciendo.

El presentador ha contado que muchos días, antes de salir a rodar, le pedía a la sastre del programa que le cogiese más la camisa porque había vuelto a adelgazar. Se lo decía entre lágrimas, para minutos después, salir al plató con una enorme sonrisa y gritando "¡Bienvenidos a la ruleta!"

Jorge por fin se ha recuperado y este mes es el protagonista de la famosa portada de la revista deportiva. Sin duda, un ejemplo de superación y de la importancia de ser constante a la hora de buscar diagnósticos. Y es que si te encuentras mal,