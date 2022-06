Meghan Trainor lanza su nueva canción junto a Teddy Swims, “Bad for me”

Meghan Trainor vuelve al panorama musical con Bad For Me junto a Teddy Swims. Después de dar a luz y mostrar su bebé a todo el mundo, la cantante lanza su primera canción de 2022. Su último trabajo fue la versión de Rockin Around the Christmas Tree en 2021 y su último disco de Navidad.

La noticia la descubrimos cuando la artista dio a conocer la portada de este nuevo sencillo. En la carátula se puede ver a los dos intérpretes de este nuevo tema vestidos de verde y en un campo lleno de flores durante un atardecer.

El adelanto que todo el mundo entona lo encontramos en Instagram y TikTok, donde los fans se han atrevido a subir su propio vídeo cantándole al amor tóxico: “Por favor, no hagas promesas que no puedas cumplir / Tus mejores intenciones terminan lastimándome / No importa lo que pase, te amo infinitamente”.

Su tercer álbum, Treat Myself, se lanzó en enero de 2020, que vino antes de su homenaje a la Navidad en A Very Trainor Christmas. Este tercer disco llegó con 2 años de retraso, pues Meghan quería añadir nuevas canciones en las que contó con colaboraciones como Pussycat Dolls o Mike Sabath.

En una entrevista para Billboard, explicó que escuchó muchas opiniones de cómo crear el disco, pero ella lo que buscaba era el respeto de otros músicos no de los medios de comunicación: “Escuché opiniones extrañas de todos, así que seguí escribiendo las mejores canciones que pude. Cada vez que daba un nuevo paso en mi mundo de la composición de canciones, mi cerebro decía: 'Uh-oh, el resto del álbum tiene que ser así de bueno'. Y finalmente llegué a un lugar donde mi sello y yo dijimos: 'Está bien, no puedo vencer estas canciones´”.

Ahora solo nos queda esperar para escuchar este nuevo tema junto a Swims, para poder comprobar si Meghan sigue componiendo esos grandes temas que nos han hecho bailar y que todavía podemos seguir escuchando.