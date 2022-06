Ana Mena desvela cuál es el grupo que marcó su infancia

Ana Mena es una de las estrellas españolas del momento. La malagueña se ha convertido en uno de los rostros más queridos y solicitados de la industria musical gracias a la larga lista de éxitos que tiene a sus espaldas. Este verano, sin ir más lejos, Ana podría volver a convertirse en una de las reinas del verano gracias a Las 12, su esperadísima colaboración con Belinda. ¡Y es que tremendo temazo!

Para promocionar el tema, Ana se ha convertido en la última invitada de El Faro, el famoso programa de Cadena Ser conducido por Mara Torres. Un espacio que sirve para conocer de manera especial a los artistas. Gracias a esta entrevista, hemos podido conocer nuevos detalles sobre nuestra princesa del pop italo-malagueña.

La primera anécdota que ha contado la artista es sobre su infancia, desvelando cómo consiguió su primera bicicleta cuando estaba en primero de primaria:

“Mi primera bicicleta la gané en un concurso de dibujo cuando tenía seis años. Participé porque me hacía mucha ilusión. Tenía que dibujar mi barrio y lo hice al completo: con el todo a cien, el asador de pollo, con todo”.

El Faro de Mara Torres | Ana Mena | 20/06/2022

La canción que define su infancia

Mara Torres le ha llevado directamente a su infancia de la mano de una canción que escuchaba con su padre: Tu frialdad de Triana.

“Yo siempre he sido muy folclórica y Triana fue el grupo de mi infancia. Mi padre me aficionó mucho a este grupo y me lleva a esos años”, ha empezado diciendo la cantante. “Creo que era uno de los grupos de los setenta que más me gustan”, ha dicho la artista.

“A mí me encanta conducir y perderme. Es que lo que más me gusta, sea de día o de noche, es ponerme esta música. Tengo una playlist que me recuerda a las canciones de mi infancia. Triana es uno de mis referentes”, ha continuado diciendo.

Ana Mena recuerda su papel de Marisol

En la entrevista también han habaldo de Marisol. La cantante ha recordado que era su abuelo materno quien, siendo muy pequeñita, le regalaba las cintas en VHS. Por desgracia, el hombre no pudo ver a su nieta encarnado a Pepa Flores en la TV Movie.

“Te juro que no lo pienso porque lloro”, ha dicho la estrella. Mara le ha desafiado a recordar una de las escenas más complicadas de la película, cuando Marisol tiene que recitar un trabalenguas. Lo curioso es que, trece años después, Ana recuerda cada una de las palabras: “Todavía me acuerdo. Es que repase muchísimo las escenas. Fue mi primera oportunidad en el cine. Había visto sus películas cien veces. Parece que el momento en el que mi abuelo me regaló esas películas cuando tenía tres años había visualizado ese momento”.