Danna Paola está de cumpleaños y nosotros lo celebramos repasando su trayectoria

¡Felicidades, Danna Paola! La cantante, actriz y modelo cumple 27 años este 23 de junio de 2022. Hace unos días ya publicó una foto comentando, “el jueves cumplo añitos”, para que nos lo apuntásemos en la agenda. Y así ha sido, vamos a repasar sus mejores momentos dentro de la industria musical y el recorrido que ha tenido la mexicana.

Todos la conocemos por su famoso papel en Élite, donde interpretó a Lucrecia o gracias a canciones que han sido verdaderos hits, un ejemplo es Mala Fama. También ha colaborado con otros artistas como es el caso de Morat, Lola Índigo o David Bisbal.

Con 6 años lanza su primer disco

A pesar de todo ello, su carrera comenzó cuando participó en un programa infantil. En este momento, desarrolló su carrera como actriz desde bien pequeña. A los 6 años publicó su primer álbum llamado Mi Globo Azul, y desde ese momento no ha parado de trabajar en su música y actuar en diferentes series.

Gracias a sus diferentes interpretaciones, Danna Paola ha conseguido premios como Mejor Actriz Juvenil o Mejor Tema musical en los premios TVyNovelas. Desde pequeña demostró la diva que llevaba dentro y el poderío que puede tener, tanto en un proyecto audiovisual como en su vida.

Aunque su carrera musical comenzó hace muchos años, la artista se ha dado a conocer con temas como Mala Fama, Oye Pablo o Mía. Lo que ha conseguido que se convierta en una artista de pies a cabeza, tanto en la música como en series y películas.

La Academia

Además de todo esto, la mexicana también ha sido jurado en La Academia, un talent show mexicano donde ha dejado grandes momentos por las respuestas que daba a los concursantes. Un momento viral que siempre recordaremos ocurrió en enero de 2020, cuando uno de los participantes la insultó por las críticas a su actuación.

Pero Danna, sin pelos en la lengua, le dijo lo que pensaba, “creo que es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo te refieres a otra mujer".

Nuevos proyectos

Hasta el momento, los últimos trabajos propios que hemos conocido de la artista es Cachito junto a Mau y Ricky o Kaprichosa. A esto debemos sumarle la versión rock de la canción Solo Quédate en Silencio de RBD y el concierto que regaló en Tecate Emblema, una actuación que le llegó al alma: “Ayer una vez más pude confirmar en mi corazón que quiero seguir en los escenarios el resto de mi vida disfrutando con cada uno de ustedes ♥️ !! Nadie nos BAJA YA!”, con estas palabras lo celebró por Instagram.

Aún no se conocen nuevos proyectos, pero quién sabe si nos está preparando algo nuevo para este verano. De momento, seguro que está celebrando su día especial. ¡Felicidades!