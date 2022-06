Brad Pitt habla ya de retirarse del cine: “Me veo en mi última etapa”

Con una filmografía como la que lleva a sus espaldas, Brad Pitt puede considerarse ya un actor legendario. Está en activo desde 1987, cuando apareció en la serie Dallas, y su próximo proyecto se estrena este mismo verano. Una carrera lo suficientemente larga como para ir considerando un descanso, tal y como él ha confesado.

Ha sido en un reportaje para la revista GQ, donde Pitt se ha abierto en canal y ha llegado a tocar un tema que seguro que no gusta a sus fans. Aunque no se ha privado de hablar de todo tipo de temas: "Aquí en California se habla mucho de 'ser tu auténtico yo'. Me he comido mucho la cabeza con eso. ¿Qué significa 'auténtico'? Se trata de aceptar esas cicatrices profundas que todos tenemos", cuenta al medio, compaginando confesiones tan intensas como otras más rutinarias como su nueva afición de tocar la guitarra.

El protagonista de Sr. y Sra. Smith vive en la primera casa que compró cuando acumuló algo de dinero en 1994. Curiosamente, es un inmueble que antes pertenecía a la actriz Cassandra Peterson -de hecho, se la compró a ella-, y en la que vivió el mismísimo Mark Hamill. "Viví aquí unos años, después estuve yendo de aquí para allá, dejaba que mis amigos se quedaran, y luego, ya en los dos mil, la reformé. La he estado usando mucho como refugio", contaba sobre el sitio elegido para realizar la entrevista.

Con todos esos diálogos tan existenciales sobre la mesa, plantearse el final de su carrera era un punto al que se iba a llegar tarde o temprano. Por ello, el actor respondía claramente al respecto: "De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa". ¿Una declaración de intenciones a su próximo movimiento en su carrera? No llega a hablar de ello de manera explícita, aunque no es algo de lo que no haya hablado en alguna otra ocasión. En los últimos años, ha llegado a confesar que quiere dejar paso a los nuevos talentos de Hollywood.

"¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?", se sigue preguntando Pitt, ya que en la misma entrevista también hablaba de la necesidad que tiene de expresarse con el arte. No parece que se vaya a apartar del todo del cine, pues en los últimos años sigue apostando por potenciar su faceta como productor.

No aclara ningún tipo de fecha concreta para este supuesto retiro, aunque por lo pronto, aún le quedan varios proyectos en el tintero. Este mismo verano estrenará Bullet Train, la película dirigida por David Leitch que será una apuesta por la adrenalina y la acción que han protagonizado sus últimos estrenos. Aún un poco más prolongado en el tiempo, también tiene programado el estreno de Babylon, donde compartirá proyecto con Tobey Maguire haciendo de Charles Chaplin.