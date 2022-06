'Velada del año 2': fecha, horario, actuaciones y todo lo que se sabe del combate de boxeo de Ibai Llanos

Sábado 25 HORARIOS APROX



17:30 - Alfombra roja

18:45 - Rels B

19:15 - Carola vs. Spursito

19:45 - Nicki Nicole

20:15 - Paracetamor vs Ari

20:40 - Duki

21:00 - Momo vs Viruzz

21:20 - Quevedo

21:50 - Luzu vs Lolito

22:10 - Bizarrap

22:30 - Bustamante vs. Jagger

23:00 - Fin evento