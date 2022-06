Jorge Javier carga contra Olga Moreno por su foto con el hijo de Rocío Carrasco: “Esto tiene un nombre”

La noche de Supervivientes 2022 se vivió tranquila, aunque eso sin contar las nominaciones, la expulsión... Y uno de los comentarios más tensos de toda la noche. Vino desde Jorge Javier, y con él pretendía dar luz a un tema que le preocupa mucho desde que se supo todo lo que la hija de Rocío Jurado tenía que contar.

Y es que, tal y como ya sabe de la audiencia más fiel de Sálvame; la también presentadora se dejó caer en una actuación muy especial para el Sálvame Mediafest, un evento televisivo en el que colaboradores de Sálvame juntaban sus voces con algunos de los artistas más conocidos de la industria musical de nuestro país.

A este divertido formato se sumó Roció Carrasco, quien ya es una habitual del programa después de haber triunfado a nivel de audiencias con su docuserie. Sin embargo, el presentador interrumpió la escaleta del reality sobre superviviencia para contar algo que había pasado durante la actuación de su compañera.

"Con las docuseries he aprendido muchísimas cosas, las cosas no suceden de manera casual, ayer Rocío Carrasco estaba en esta cadena preparando su interpretación en la noche en el Mediafest y se la veía pasándoselo muy bien y que curiosidad que ayer que Rocío estaba pasándoselo bien, la ganadora de Supervivientes del año pasado colgaba una foto en Instagram con el hijo de Rocío Carrasco", comentaba en directo Vázquez, haciendo una clara alusión a Rocío: decir la verdad para seguir viva.

Parece que el gesto de Moreno no gustó nada a Jorge Javier, aunque no es la primera vez que tienen encontronazos con algún acto que ha acabado repercutiendo de una manera u otra a Rocío Carrasco. Y no es de extrañar, porque después de la docuserie, este tipo de episodios en el día a día se miran con lupa.

"Mientras la madre ríe y se lo pasa bien en la tele trabajando, yo me quedo con su hijo aquí que soy una buena compañía y una buena cuidadora", volvía a recalcar el presentador, dejando claro que podría haber una doble intención en el hecho de subir una publicación con el hijo de Rocío. Para concluir, dijo que "¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre, en la docuserie sale, es que yo aprendo mucho cuando veo las cosas".

Jorge Javier siguió a su programa y no llegó a hablar del término al que se refería, que presumiblemente es el de 'violencia vicaria'. Algo de lo que las redes ya acusaron a Moreno en su victoria, pues lo celebró en primer plano con el mencionado hijo y un cálido abrazo tras su vuelta de la isla. Pero siempre quedará la ambigüedad del presentador en este momento, ya que no pudo evitar no centrarse en la escaleta que tenía por delante.