El debut de Shakira con ‘Magia’: “¿Qué podría sentir una muchacha de mi edad al estar enamorada”

14 años tenía Shakira cuando publicó su primer álbum. Decidió llamarlo 'Magia', como una de las nueve canciones que contenía. La que respondía a esta pregunta que ella misma se hacía: "¿Qué podría sentir una muchacha de mi edad al estar enamorada?. Solo puede sentir magia, porque el amor es magia".

Esa 'magia' – que quizá ahora ya no siente – vio la luz un 24 de Junio de 1991. Y si hay algo que se repite siempre en los medios sobre ese debut de la estrella colombiana es que 'No tuvo mucho éxito': poco más de 1.000 'Shakifans' lo compraron. Sin embargo Magia, hoy descatalogado, fue el preámbulo de la grandiosa carrera de Shakira, demostró su potencial y visibilizó su talento en ciernes. Con Magia nació una estrella que tres décadas después sigue fulgiendo.

"Estoy en esto desde los 4 años"

"Estoy en esto desde los 4 años, empecé a bailar árabe, me presentaba en el colegio, eran presentaciones muy sencillas. A los 10 años incursioné en el mundo del canto y la actuación por medio de un concurso y lo fui ganando. Hice actuaciones en varios programas de televisión y así fui teniendo un contacto más cercano con el público". Shakira tenía 14 años cuando resumía con estas tres frases su bagaje artístico. Lo hizo el día que presentó en televisión, en TeleCaribe, su primer álbum. Así contado, parecía como si las puertas se le hubieran ido abriendo a su paso. Pero no fue así. Cada día, con una cinta en la mano y acompañada de su madre, salía a luchar por su sueño.

Shakira, en los Billboard Latin Music Awards, en 1999 / ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

Suena como una cabra o es una "causa perdida"

Ya en sus años escolares Shakira Isabel Mebarak Ripoll sabía lo que quería: ser cantante y bailarina. Por eso, en el colegio católico al que iba, cantaba y bailaba (era conocida como 'la chica de la danza del vientre') frente a profesores, monjas y todos sus compañeros. Sorprendentemente, el director del coro la rechazó diciendo que sonaba como una cabra. La pequeña artista no se derrumbó. A los 10 años empezó a actuar en público, y poco después, recibía invitaciones para asistir a a numerosos eventos de Barranquilla, lo que la ayudó a ganar reconocimiento.

Y su innegable talento impresionaba. Impresionó a la productora teatral Mónica Ariza o al ejecutivo de Sony Colombia, Ciro Vargas. Ambos impulsaron su carrera. Pero también hubo un director artístico de Sony que tras escucharla en una cinta de cassette dijo que era algo así como "una causa perdida".

Un diamante en bruto

Shakira confiaba en sí misma y era tenaz. Vargas buscó otro camino: organizó una audición en Bogotá e invitó a varios ejecutivos del sello. Aunque no excesivamente impactados con su voz – que en ese momento no estaba todavía desarrollada – vieron que tenía todas las cualidades de una estrella emergente.

A los 13 años, una joven barranquillera de nombre árabe (significa 'agradecida') estaba firmando, junto a sus padres, su primer contrato contrato discográfico. Y lo hacía con Sony, el sello de mayor renombre internacional, y para tres discos. Era un proyecto de bajo presupuesto que no requería demasiada producción ni promoción, aun sabiendo que tenían en sus manos un diamante en bruto. Lo que desconocían entonces era si alguna vez esa piedra preciosa estaría pulida.

"15 días y una experiencia maravillosa"

El 24 de Junio de 1991 Shakira debutó con Magia. Una colección de 9 canciones, escritas por ella misma – con la máquina de escribir que le habían regalado en Navidad - desde los 8 años. La grabación había sido fácil y en pocos días. Eso al menos es lo que dijo en su primera entrevista para el canal regional TeleCaribe: "Conté con la suerte de que ya había realizado grabaciones en estudio, entonces no me fue tan difícil la grabación de este primer trabajo discográfico. Realmente conté con el apoyo de mucha gente, como mis padres y productores... fueron 15 días y fue una experiencia maravillosa".

"¿Qué podría sentir una muchacha de mi edad al estar enamorada?"

El primer single se llamaba igual que el álbum. Y la composición fue igual de fácil. "Es una canción que compuse en menos de 15 minutos… Es una canción que yo pensé ¿Qué podría sentir una muchacha de mi edad al estar enamorada?. Solo puede sentir magia, porque el amor es magia. Entonces, solo se puede escribir esa palabra. De ahí surgió esa canción".

Hubo otros singles como Sueños, Cuentas conmigo o Esta noche voy contigo. También incluyó Tus gafas oscuras, la primera canción que escribió cuando tenía 8 años. Estaba inspirada en su padre, quien durante años utilizó lentes de cristal oscuro para ocultar su dolor por el fallecimiento de su hijo en un accidente de motocicleta. Shakira tenía entonces 2 años.

Algo más de 1.000 'Shakifans'

Lamentablemente, la 'magia' de Shakira no convenció y resultó un fracaso comercial. Se vendieron en torno a 1.200 copias del álbum. Solo se publicó en Colombia y se distribuyó localmente. Tampoco Sony tuvo mucho interés en promocionarlo.

Magia fue el billete de Shakira para entrar en un universo musical desconocido para ella. Un primer pequeño paso para darse a conocer. Entre otras cosas, apareció en radios, televisiones, festivales y otros shows internacionales, además de ganar sus primeros premios importantes (Premio Cantante Revelación de Barranquilla en 1991 o Premio Superestrella de Oro en 1992).

Shakira no lo tuvo fácil. Sony tuvo el control completo de esa primera grabación. Como recordaría posteriormente y así quedó reflejado en el libro Shakira: Woman Full of Grace: "En un momento de mi vida los dos factores - el de la edad y el de ser mujer - se convirtieron en un obstáculo para mí. Si eres una chica de trece años, obstinada, que quiere estar al cargo, ella sola, de la producción de sus propios discos, y si encuentras un ejecutivo con traje y corbata, que tiene cuarenta y lleva diez años trabajando para la compañía...". No hace falta seguir.