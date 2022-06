Charlie Puth y Jungkook (BTS) visitan al Doctor Amor en ‘Left And Right’

¿Alguna vez has sentido que todo te recuerda a esa persona? Sí, a esa que ocupó tu corazón y de la que no te consigues desprender. Pues esto es lo que les ocurre a Charlie Puth y Jungkook, integrante de BTS, en su primera colaboración.

Llega Left And Right, un tema de lo más pegadizo que cuenta con el sonido de una batería en su base que hace que nos quedemos completamente enganchados a cada uno de sus versos. Además, ambos nos invitan a escuchar la canción con auriculares, ya que juegan con la dirección de los sonidos de una forma muy original.

Pero la canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip que representa a la perfección lo que dicen en su letra. Charlie acude al Doctor Amor, que acaba sacándole todo su dinero para sanar su mal de amores. Interviene Jungkook, que acompaña a su amigo en esta situación. Estas escenas se intercalan con otras en las que ambos artistas aparecen dándolo todo frente a la cámara y con un fondo blanco.

Como era de esperar, el lanzamiento de Left And Right ha tenido una gran acogida entre los seguidores de estas dos voces muy conocidas de la industria. Y es que desde que la noticia de su colaboración se conoció hace unos días, no han podido despegarse de la cuenta atrás e intentar controlar sus ganas de escucharla.

Pero al fin está aquí y ha superado ya los dos millones de visualizaciones en la plataforma de Youtube. Una cifra que no dudamos que va a seguir aumentando con el transcurso de los minutos.

Este es el primer proyecto individual de un integrante de BTS después de que anunciasen su descanso temporal. Jungkook, al igual que harán sus compañeros, ha demostrado que es capaz de conquistar a todos con su talento, lo que sin duda le va a animar a seguir trabajando en sus proyectos en solitario.

Y tú, ¿ya has escuchado Left And Right con auriculares? ¡Es una pasada!