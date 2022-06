Rosa López regresa con ‘Esa Belleza’, una canción poderosísima y cargada de amor propio

La artista granadina Rosa López ha lanzado nuevo material y su público ya está celebrándolo. Se trata de la canción Esa Belleza, una composición muy poderosa que canta al amor propio y que ensalza lo mejor que tenemos: a nosotros mismos. Esa Belleza llega con un mensaje muy potente, pero también con un precioso videoclip que ayuda a expandir ese propósito conciliador que alberga la canción.

La intérprete de canciones como Si no te vuelvo a ver o Yo no soy esa acaba de reglarnos un nuevo tema en el que refugiarnos cuando todo parezca ir mal. Es una oda a uno mismo, pero también una lanza para acabar con la tiranía de los cánones y de la estética única. "No es la belleza que busco / La belleza que llaman perfección", entona Rosa en el estribillo de esta canción de raíces latinas y un toque bachatero.

El trasfondo

La propia artista ha explicado que este trabajo a todos sus seguidores: "Esa Belleza es un toque de atención a lo intangible que es lo más bello, las ganas por disfrutar de lo que no se puede ver a simple vista y que te obliga a buscarlo con los ojos cerrados", ha expresado.

Rosa también ha estado en el programa Tarde lo que tarde, conducido por Julia Varela. Allí, ante los micrófonos de Radio Nacional, ha dicho que Esa Belleza llega con objetivo contundente: "Lo que quiero es que la gente la utilice para limpiar las redes".

Y continuaba: "Creo que hay que buscar un equilibrio entre no esconder esa belleza que tenemos todos, porque todos tenemos grandeza dentro. El hecho de nacer y luchar por la vida y crecer, ya es suficiente para para hacer grandes todos".

En la composición, Rosa López ha contado con plumas como la de Rafael Cortés, Roger Argemí, Ricky Furiati y Juan Mari Montes, que le han ayudado a dar forma a esta canción.

Sobre el videoclip

"En este videoclip, quiero dar un paso más en mi contienda por el amor a uno mismo", ha dicho la granadina sobre la pieza gráfica que acompaña a esta canción. "Me gustaría agradecer a todas las personas, que con su belleza interior, han colaborado en este videoclip, porque sin su magia no sería lo mismo", ha comentado la cantante. El videoclip ha estado dirigido por David Fernández a.k.a. @Mowlihawk.

Gran acogida por parte de sus seguidores

Rosa puede presumir de contar con una dilatada carrera en la industria musical. Aunque con altibajos -como es natural en artistas que llevan más de dos décadas en esto-, la artista siempre ha sabido reponerse y reinventarse para tratar de dar lo mejor de sí misma en cada nuevo lanzamiento. Además, en cada uno de sus temas, subyace el amor y la dedicación con los que encara sus proyectos. Y esto es algo que el público también valora.

"¡Me erizó desde el primer momento! ¡Esa es la señal de que llega al alma...el resto....se verá! ¡Es justo lo que todos precisamos: color, vida, alegría, amor, energía, y una letra que te viene al dedillo!", ha escrito un fan uruguayo en los comentarios del vídeo Esa Belleza en YouTube.

Por su parte, Rosa está feliz y agradecida a su gente, tal como ha descrito en su cuenta de Instagram: "Estoy muy contenta por todas las cosas BONITAS que están pasando, por cómo estáis reaccionando. Yo espero que lo viváis con la misma ilusión que lo estoy viviendo yo".