Danny Romero y Juan Magán nos traen una canción para bailar y disfrutar: “Alegría”

Danny Romero y Juan Magán están celebrando un estreno muy especial llamado Alegría. Se trata de su segunda colaboración, después de El Hipo en 2020, que viene con unos sonidos tropicales y rimas cargadas de historias.

Los dos clásicos, como llama el canario al dúo, no podían faltar este verano en todas las pistas de baile. Necesitábamos una canción de estos dos artistas con sus ritmos electrolatinos que siempre han enamorado al público. Mezclado con acordes de guitarras, sonidos tropicales y una letra pegadiza, podemos estar seguros que nos hará bailar mucho.

Ambos cantantes daban la noticia de su colaboración a través de las redes sociales, mostrando su interés y las intenciones del single, “hemos hecho una canción juntos, pero no es más de lo mismo y además no pedimos perdón... ¿queréis que la lancemos? ¡Si es que no, quizás lo hagamos igual... Propongo el día de San Juan!”.

No cabe duda de que buscaban llevarnos a las fiestas de verano cuando sonaban sus grandes éxitos. Pues hay que recordarmque Juan Magán ha sido Número 1 en la Lista de LOS40 en varias ocasiones, gracias a Bailando Por Ahí, Déjate Llevar o Te Voy a Esperar.

Videoclip de “Alegría”

Como no podía ser de otra forma, nos han querido regalar el videoclip junto al single para disfrutarlo por dos. Al comienzo del vídeo se ve como el barcelonés empieza a contar la historia de cómo llegó a la música y a ser el artista que es hoy en día.

“Si tengo dinero también tengo mucho flow”, canta el dj en el momento que aparece el canario contando, como al comienzo, su recorrido en la industria. Unas imágenes que, gracias a las bailarinas y el buen rollo de los cantantes, no te deja apartar la vista ni un momento.

Después de conocer esta nueva colaboración no nos queda ninguna duda que los dos cantantes forman un equipo explosivo, capaz de hacer bailar y cantar a todo el que pase. !Dale al play y no te pierdas este hit!