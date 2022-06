Mario Marzo (‘Los Protegidos’) comparte su espectacular cambio físico: “Creía que estaba sano”

Lo conocimos siendo tan solo un niño en Los Protegidos como el primo Lucas, pero lo cierto es que Mario Marzo ya es todo un hombre. De hecho, este mismo año, el actor ha pasado por el altar. El pasado mes de abril, el joven de 26 años se dio el “sí, quiero” con la fotógrafa Ana Campo. Lo hicieron en una ceremonia muy especial en Rascafría (Madrid).

Ahora, Mario vuelve a ser noticia, pero por una razón muy diferente: y es que el joven ha compartido en sus redes sociales el increíble cambio físico que ha vivido en un año. ¡Y todo gracias a una rutina de entrenamiento y a una buena alimentación!

Mario ha querido compartir con sus más de 100 mil seguidores y seguidoras de Instagram cómo ha cambiado su constitución gracias a una nueva rutina alimentaria y de ejercicios. Y es que el cambio es brutal.

“Hace un año decidí empezar a cuidarme. Hace un año creía que estaba sano por no estar gordo, hoy sé que eso es una tontería”, ha empezado escribiendo Mario.

El actor ha continuado explicando que en los últimos seis años de su vida ni comía bien ni descansaba lo suficiente. El primer paso que dio fue entender que no hay ningún entreno que arregle una mala dieta.

“Empecé a comer más y mejor, a entender cómo funciona mi cuerpo, saber que solo tengo uno y darle el mejor combustible posible. El resto es disciplina”, ha continuado explicando.

Un año de felicidad

Mario ha continuado explicando que durante este año se ha sentido “un poco más feliz, más tranquilo y más ligero”: “Las cosas que no me gustaban de mi cuerpo siguen sin gustarme, pero no lo estoy haciendo por la carcasa. Sigo comiendo “mal” de vez en cuando, pero ahora sé lo que conlleva y ni me agobia ni me juzgo”

El joven continúa diciendo que no sabe cuánto duararña esta nueva etapa, pero que está muy contento de haber dado el primer paso.

Lluvia de elogios a Mario

Aunque Mario no haya hecho esto por lucir cuerpazo, sus seguidores y seguidoras no han tardado en llenar de elogios el cuerpo de Mario:

“Más fuerte que el vinagre”

“Brutal”

“Capitán América slow down”

“Qué calor de pronto”

Sea como sea, lo importante es que Mario se siente feliz y más sano que nunca.