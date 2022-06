El verdadero significado de 'Purple Rain', la balada apocalíptica de Prince

Pocas canciones tienen tanta fuerza con sus primeras notas como Purple Rain. El tema de Prince ha llegado a nuestros días como una canción imprescindible dentro de su legado y para la música a nivel mundial. La sensualidad de su voz y los acordes de su melodía hacen el combo perfecto para recordar por siempre al Genio de Minneapolis.

Purple Rain fue escrita como parte de la película del mismo nombre, mostrando a Prince como uno de los talentos más brillantes de los años 80 y demostrando que no solo era un príncipe del pop, sino también una estrella del cine. Pero, incluso con el contexto de la canción, encontrar un significado definitivo de su letra es una tarea difícil.

La canción fue escrita en 1983 y tenía la intención de ser country . Antes de llegar a manos de Prince, se ofreció a la aclamada artista Stevie Nicks, aunque esta terminó rechazándola. "Fue tan abrumador", recordó más tarde la integrante de Fleetwood Mac. "Lo escuché y me asusté. Le devolví la llamada y le dije: 'No puedo hacerlo. Ojalá pudiera. Es demasiado para mí.' Estoy tan contenta de no haberlo hecho, porque él la escribió y se convirtió en Purple Rain".

Durante un ensayo con The Revolution, Prince le pidió a su banda que probara una nueva canción: "Quiero probar algo antes de irnos a casa. Es suave", dijo. Según Lisa Coleman, miembro de la banda, Prince cambió totalmente el sentido de la canción: "Estaba emocionado de escucharla con una voz diferente. Entonces todos empezamos a tocar un poco más duro y a tomarlo más en serio. La tocamos durante seis horas seguidas y al final de ese día lo teníamos escrito y arreglado".

Prince - Purple Rain (Live At Paisley Park, 1999)

Se convirtió en la pieza central de la película de 1984 del mismo nombre, como un elemento central de la trama. Al final de la película, mientras Prince y su grupo luchan contra otra banda The Time, el músico usa Purple Rain para derrotarlos, demostrando lo poderosa que es para lograr sus fines.

Además de ser un recurso útil para la trama, ¿de qué otra cosa trataba realmente la canción? Muchos pueden pensar que es solo una canción de amor, pero eso es solo una verdad a medias. Por supuesto, hay un elemento de balada romántica, pero el uso continuo de las imágenes de la lluvia púrpura transporta al oyente fuera de ese espacio seguro que evoca cualquier canción de amor. Es cierto que el uso del púrpura surgió de la mente creativa de Prince.

Según unas declaraciones recogidas en NME, el músico se refirió al tema: "Cuando hay sangre en el cielo, rojo y azul = púrpura... la lluvia púrpura pertenece al fin del mundo y estar con la persona que amas y dejar que tu fe te guíe a través de la lluvia púrpura". Prince reconoce, de este modo, que quiso referirse a las connotaciones apocalípticas del color y lo usó con frecuencia como una pieza para transmitir esa sensación.

Prince, durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl de 2007. / Doug Pensinger/Getty Images

Gracias a la canción, el álbum y la película, Prince rápidamente se hizo conocido como The Purple One y usó el color para expresarse durante la mayor parte de su carrera. Es apropiado decir que una de las canciones más icónicas de Prince fue la última canción que interpretó en vivo para su audiencia.