20 curiosidades sobre compras en rebajas por La Pelo, ‘La reina de las gangas’

La Pelo es una youtuber sevillana que ha conseguido miles de seguidores compartiendo su pasión por los mercadillos. Desde que su madre empezara a llevarla de compras cuando tan solo era una niña, hasta ahora, ha ido aprendiendo a moverse por estos lugares para encontrar las mejores gangas.

Ha decidido compartir toda su sabiduría en La vida es un mercadillo, un libro que recoge un mensaje de amor propio para enfrentarse a todo y los mejores tips para triunfar comprando.

Hemos entrado ya de lleno en las rebajas de temporada y no ha dudado en compartir con nosotros sus mejores consejos para acertar.

#1. Las mejores rebajas

Las últimas, el destripe final, ahí es donde hay que esperar y volverse loca. Ahí es donde he cogido las mejores prendas al mejor precio.

#2. Tu mayor tesoro de rebajas

Yo creo que unas botas que compré de segunda mano en un mercadillo, enorme, de plataformas, de leopardo, altísimas, que las revendí y con ese dinero puede comprar los trípodes y empezar a invertir en todo lo que he construido ahora. Esa fue una prenda estrella porque fue decisiva para yo empezar a generar contenido. Hay mucha gente que se dedica a la reventa y hay mucha gente que eso en realidad en un mercado muy amplio. Si tú compras algo por uno o dos euros, lo medio restauras, lo limpias y tiene conocimiento de que eso en la calle se vende a otro precio o para alguien que coleccione…es un trabajo. Yo tengo amigos que prácticamente se sacan un sueldo con la compra venta. Yo en la época de crisis gorda hacía eso. Iba a los mercadillos, compraba antigüedades, las ponía en internet y me sacaba lo que podía.

#3. El mayor mito de las rebajas

Hay que hacer un estudio previo a las rebajas de a cuanto está la ropa realmente y cuál es el precio porque yo me he encontrado con cada barbaridad… que la he comprado a uno o dos euros en tienda y al año siguiente estaba en rebajas a 15 o 16. Hacen ahí unas mezclas y unos altibajos de precio que hay que controlar porque como quieran, te la meten.

#4. El mejor momento para ir de rebajas

Al mediodía siempre. Jamás voy ni por la mañana ni por la tarde. Por la mañana están reponiendo y por la tarde está lleno de gente que ha salido de trabajar. Al mediodía, con la calor, nadie sale de su casa y estás tú sola en el centro comercial.

#5. Tu lugar favorito de rebajas

Lefties, sin duda, baja muchísimo los precios.

#6. La mejor compañía para ir de rebajas

La mejor compañía que tengas tú en tu vida. Al final todos tenemos una persona que tú sabes que es todoterreno y que aguanta de todo, yo creo que esa. Hay que encontrar el mejor compañero y, si no, nos vamos solas que tampoco pasa nada.

#7. Presencial o compras online

Yo soy mucho de presencial porque necesito tocar la tela, no es lo mismo. Hay veces que sí que funciona, pero prefiero presencial.

#8. El mejor truco para verse bien en los probadores

Esto es un arma de doble filo. Yo cada vez que voy maquillada, peinada y un poco así medio qué, me vuelvo loca, me queda todo bien. Luego llego a mi casa y digo ‘pues no me quedaba tan bien como yo pensaba’. Hay que ir mona a comprarse ropa porque como vayas en días malos del mes no acaban comprando nada porque todo te queda mal, hay que ir divina.

#9. La prenda por excelencia de rebajas

El cambio de estación. Si estamos en verano y ves cosas de invierno super baratas, ataca. Aunque estés viendo el chaleco de lana y te estén dando las mil calores porque estamos en junio, aprovecha porque luego en invierno te vas a alegrar. Y al igual que en invierno, aprovecha algo de verano que va a estar tirado de precio y luego te vas a llevar una sorpresa.

#10. Lo que ya tienes en la lista de este año

No tengo lista, voy como el día de Reyes, a ver qué me traen, a ver qué hay aquí. Totalmente a la aventura, prefiero que la vida me sorprenda.

#11. Esperar, o no, al remate final

Siempre, hay que ir bicheando un poco, pero en el remate final hay que estar.

#12. Un truco de rebajas

Mirar los probadores. Vas con prisas a comprar, ve primero al probador, mira lo que ha comprado la gente. Ves que hay en el probador y te puede sorprender y no está puesto todavía en la tienda.

#13. Si pudieran poner una canción para ir de rebajas

No sabría decirte, me has pillado un poco. Cualquier canción que pueda hacerte sentir un poco empoderada y que te haga salir pa’lante.

#14. Lo que debes evitar

Yo creo que las aglomeraciones, por eso lo de ir al mediodía porque hay menos gente porque cuando hay tanta gente todo el mundo tiene algo y van al probador a probarse y hay tantas prendas que no están en su lugar en ese momento sino en manos de todo el mundo, que no puedes llegar a ver al cien por cien todo lo que hay y todas las tallas.

#15. El consejo que siempre tienes presente en rebajas

No crearme auto marketing ficticio que es algo que defino en el libro. Es crearte una película con esa prenda. Por ejemplo, un vestido divino de flores. Tú lo ves y te imaginas que te van a invitar a la pradera a merendar con una cesta y tú llevas ese vestido. Marichocho, nadie te va a invitar a esa pradera. No tienes eventos para ponerte el vestido. Es muy bonito, pero sabemos que no lo vamos a usar, hay que saber frenar. De por si acasos tengo yo los roperos llenos.

#16. El presupuesto ideal

Lo que te pida el cuerpo, ¿para qué te vas a privar? Si luego cuando acaben las rebajas te va a hacer falta algo y te vas a gastar el triple. Aprovecha. Yo cada prenda que compro sé que es una inversión porque al final sé que me la voy a poner muchas veces y me va a salir barato o al final te la pones y dices ‘ya me he jartado’, pero la puedes vender fácilmente.

#17. Rebajas y sostenibilidad, ¿compatibles?

Yo creo que sí, de hecho, yo apuesto mucho por eso, por aprovechar las cosas que no están bien como para venderlas en tiendas y aprovechar eso y no tirarlas.

#18. Lo que nunca rebajan lo suficiente

Lo básico, vaqueros, camisetas blancas y negras, siempre se mantiene, pero, aun así, siempre las puedes encontrar rebajadas.

#19. Lo que más disfrutas en rebajas

Lo que más disfruto es el ahorro, el momento en el que encuentras una prenda que te queda bien, que va contigo y ves el precio y cuesta un euro, dos euros o tres euros, eso es un gozo… yo creo que me pongo más feliz encontrando una prenda así que si me tocara la lotería.

#20. La emoción que te produce comprar algo rebajado

Es otro nivel, es una emoción que no puedo describirte, es como encontrar un tesoro. Como Indiana Jones que se lleva toda la película cruzado mares y océanos para llegar a la pepita de oro, esto es igual. Llegar a una tienda, rebuscar y al final encontrar eso, es como, ya está, misión cumplida.