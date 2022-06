Joe Jonas tiene claro qué responder cuando le preguntan por su integrante de One Direction favorito

Los Jonas Brothers y One Direction han marcado las vidas de millones de personas en todo el mundo. Y es que son dos de las mayores bandas de la década de los 2000. Los hermanos estadounidenses comenzaron su andadura por la música allá por 2005, mientras que el grupo de Harry Styles y compañía lo hizo en 2010.

Es normal encontrarte a fans que compartían el amor por ambas bandas, pero actualmente solo pueden disfrutar de la actualidad musical de una de ellas, ya que One Direction no tiene pinta de que vaya a regresar al mercado de la música. Sí lo están haciendo algunos de sus integrantes de forma individual, que por suerte pueden seguir dedicándose a su gran pasión dentro o fuera de los escenarios. Aunque no todos tienen la misma repercusión.

Es evidente que tanto los Jonas Brothers saben a la perfección quiénes son los chicos de One Direction, y viceversa. Prueba de ello está en el polígrafo al que se enfrentó Joe Jonas en el canal de Vanity Fair, donde confesó cuál es su miembro de 1D favorito.

Niall Horan y él coincidieron en un contenido para la revista ET Online, donde se convertían en profesores de spinning por unos minutos. Eso hizo que estrecharan lazos y acortarsen distancias. "¿Es tu miembro favorito de One Direction?", le preguntan en el polígrafo. "Sí. Es el único al que conozco así que voy a elegir a un amigo", responde. "¿Qué miembro de One Direction crees que ha tenido la mejor carrera en solitario?", preguntan de nuevo. "Harry, obviamente", responde sin ninguna duda.

Pocas veces (o ninguna) hemos visto a Jonas Brothers y One Direction juntos en una misma habitación. Pero estamos convencidos de que sus integrantes por separado sí han coincidido en alguna que otra ocasión fuera de las cámaras. En el caso de Joe y Niall lo han hecho incluso delante de ellas y demostraron que podrían ser amigos de verdad fuera de los focos.

Y a ti, ¿te gustaría que One Direction volviese? ¿Coincides con los testimonios de Joe Jonas?