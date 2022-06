Así nació 'She loves you' de The Beatles: "¡Vamos a fumar un cigarro y escribimos una canción!"

Una habitación de hotel. Faltaban algunas horas para el concierto de The Beatles en el Majestic Ballroom de Newcastle. Para pasar el tiempo, Paul y John decidieron: "¡Vamos a fumar un cigarro y escribimos una canción!". Cogieron sus guitarras y se sentaron frente a frente en sus camas individuales. Esa tarde de miércoles, entre calada y calada, se gestó un descomunal éxito de The Beatles, la canción que destila la esencia de su música, la que desató la 'Beatlemanía'. Ese 26 de Junio de 1963 nació 'She loves you… yeah yeah yeah'.

¡Vamos a fumar un cigarro y escribimos una canción!

1963 fue el año en el que todo empezó para The Beatles. En Marzo publicaron su LP debut – Please, please, me – y su popularidad ya provocaba el delirio: chicas gritando, multitud de fans, toneladas de discos vendidos. Desde Enero hasta Diciembre, exploraron de arriba abajo Reino Unido ofreciendo ¡257 conciertos!. En algunos fueron teloneros de Helen Shapiro. Hubo otros en los que compartieron cartel con su héroe, Roy Orbison. Entre una actuación y otra, todavía les quedaba tiempo para escribir canciones y grabarlas.

El 26 de Junio de 1963, llegaron al Hotel Turk de Newcastle. Esa noche tocaban el Majestic Ballroom de la ciudad. Antes del show, Paul y John, que compartían habitación, se sentaron en sus camas, con sus guitarras, uno frente a otro: "Teníamos unas pocas horas antes del concierto y dijimos 'Oh, magnífico! Vamos a fumar un cigarro y escribimos una canción!. Así es como empezamos a hacer 'She loves you'. Recuerdo que, por alguna razón, pensé en Bobby Rydell; debía tener un hit (Forget him) en el que estábamos interesados. Me acuerdo que pensaba en él sentado en la cama del hotel con John a primera hora de la tarde", cuenta Paul McCartney en su biografía 'Many Years From Now' de Barry Miles.

"Es muy bonita hijo… ¿No podríais cantar Yes¡ Yes¡ Yes¡?"

Terminaron la composición al día siguiente, en la casa familiar de Paul en Forthlin Road, Liverpool. "Nos sentamos allí, y mientras mi padre veía la televisión y fumaba sus cigarrillos Players, nosotros escribimos ‘She loves you’. Verdaderamente la finalizamos ahí. Después, fuimos al cuarto de estar. 'Papá, escucha esto. ¿Qué te parece?'. La tocamos y él dijo 'Es muy bonita hijo, pero ya hay suficientes 'americanismos' por todas partes. ¿No podríais cantar 'She loves you. Yes! Yes! Yes!'. Y en ese punto nos derrumbamos. 'No, papa, no lo entiendes'".

Afortunadamente, la sugerencia de Jim McCartney cayó en saco roto porque justo esa parte del estribillo (Yeah, yeah, yeah) se convirtió rápidamente en el sinónimo de la banda. Y eso que no fueron los primeros en utilizarlo: "No sé de dónde vino el 'yeah yeah yeah'", confesaba Lennon, "pero sí recuerdo que Elvis lo hizo en 'All shook up'. Era la primera vez en mi vida que había escuchado el 'Uh huh' y 'yeah yeah' todo en la misma canción… Ese es el gancho del tema. La habíamos escrito y de repente nos dimos cuenta de que faltaba algo. Así que añadimos 'yeah, yeah, yeah' y funcionó". También funcionó la parte de 'falsetto', los "wooooo" que, tanto Lennon como McCartney asignaban a la influencia de Twist and shout de los Isley Brothers

Una canción 'llamada-respuesta'

La idea original de McCartney era hacer una canción 'llamada-respuesta': "Yo había planeado una canción en la que dos de nosotros cantaran She loves you y los otros respondieran ‘Yeah, yeah, yeah’". Finalmente descartaron esa idea. "Era terrible", reconocía Paul en Anthology. Igualmente señalaba: "Otra vez una canción con 'ella, tu, yo'. Supongo que lo más interesante es que era una canción sobre alguien que te trae un mensaje. No fuimos 'nosotros' nunca más, cambiamos el 'Te quiero, chica' (I love you, girl) o 'Ámame' (Love me do), por una tercera persona (Ella te ama), lo que fue marcó una pequeña distancia bastante interesante".

John Lennon contó en el libro 'All we are saying' de David Sheff: "Recuerdo que fue idea de Paul. En lugar de cantar 'I love you' utilizamos la tercera persona. Esos pequeños detalles están en su trabajo y donde él escribe una historia sobre alguien, yo me inclino más por escribir sobre mí mismo".

Cinco días después, cita en Abbey Road

El 1 de Julio de 1963, tan solo cinco días después de haber terminado de escribirla, Paul, John, George y Ringo acudieron al Estudio 2 de Abbey Road. Allí les esperaba su productor, George Martin, quien explicó al historiador de los Beatles Mark Lewinsohn: "Estaba sentado en mi sitio habitual, en un taburete alto en el estudio dos, cuando John y Paul la cantaron por primera vez, George se unió a ellos en los coros. Pensé que era magnífico, pero estaba intrigado con el acorde final. Ellos decían '¡Es un acorde estupendo!. Nunca antes lo había hecho nadie'. Por supuesto, yo sabía que no era del todo cierto".

La Beatlemanía ha llegado

El éxito de She loves fue descomunal, al igual que su impacto en la historia de la música. Se publicó el 23 de Agosto de 1963 y una semana después entraba las listas británicas. Se mantuvo 31 semanas consecutivas (18 de ellas en el Top 3), todo un record de permanencia para el grupo. Las ventas del single (con I'll get you en la Cara B) no tuvieron precedente: tres meses después de su lanzamiento ya se había convertido en el primer single del grupo que superaba la barrera del millón de copias en Reino Unido. De hecho, a día de hoy, es el sencillo más vendido de la banda en el país.

Se considera que con She loves you se desató la Beatlemanía. Por primera vez ya empezaba a hablarse del fenómeno. En un artículo publicado en el Daily Mirror el 2 de Noviembre de 1963 aparecía el titular "¡BEATLEMANÍA!" con la anotación "Está ocurriendo en todas partes". A América tardó unos meses en llegar. Costó que allí publicaran el tema. Capitol – el homólogo de EMI en USA – rechazó el lanzamiento, al igual que Vee Jay. Finalmente lo hizo Swan Records. Al principio no pasó nada, pero en Febrero de 1964, She loves you se convirtió en un hit y la fiebre de la Beatlemanía también se contagió en Estados Unidos.