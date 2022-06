Skechi lanza ‘El Jugador’, su “sueño desde pequeño”, y envía una invitación a Paula Cendejas

Skechi es uno de esos artistas que llevan sonando unos meses en tu playlist y que ya se ha convertido en una promesa de la escena de la música urbana. Ahora el madrileño ha dado un importante paso en su carrera y nos presenta su primer álbum de estudio El Jugador, que ya es un sueño cumplido.

En LOS40 Urban hemos charlado con él acerca de este proyecto que reúne varias colaboraciones y estilos de música en 10 canciones. Nos adentramos en El Jugador.

Pregunta (P): Llega El Jugador y dices que es un sueño cumplido. Cuéntanos por qué.

Respuesta (R): El sueño de poder tener un álbum, disco físico tuyo en la mano... Eso para mí es un sueño desde pequeño y el día que por fin lo tuve en la mano dije 'wow, ha llegado'. El poder trabajar con un equipo, el llevar a cabo tus ideas... eso es un sueño cumplido. Verlo en la mano es como materializarlo y disfrutar.

P: ¿Por qué lo titulas El Jugador?

R: El Jugador engloba la personalidad que puedo tener en determinados aspectos de la vida. Pero en lo musical es más por el camino de jugar con diferentes ritmos, estilos de música, el poder hacer una canción o dos de pop y otras dos de house y otras cuatro o cinco de reggaeton. Es un poco eso, el jugar con distintos ritmos y que salga bien.

P: Llegas con varias colaboraciones. ¿Qué sorpresa te has llevado de los artistas con los que has trabajado?

R: Tenía claro que quería estuviesen desde el principio. Con Delgao estuve con él en el estudio y vi lo rápido que es componiendo, eso me sorprendió. De Love Yi, lo rápido que es grabando, que la verdad es que se metió en la cabina y en seguida tenía sus voces grabadas. Como que le sale súper fácil. Y de Saiko me gusta también mucho cómo escribe y la voz que tiene. Yo quería que estuviesen los tres y salió todo como yo quería.

P: Cuéntame un poco sobre los sonidos de tu disco, porque eres un artista muy versátil.

R: Eso es. A mí me gusta. Creo que cerrarse en un género ahora mismo no tiene sentido. Escucho todo tipo de música: pop, reggaeton, house... y creo que también puedo hacerlo y sé hacerlo, entonces por eso lo de jugar en distintos géneros en distintos y hacerlo guay.

P: Hablando de ser un artista versátil, ¿qué canción nadie se imagina que escuchas?

R: Te voy a decir Nunca El Tiempo Es Perdido de Manolo García.

P: ¿Cuál es la canción que más te ha costado crear?

R: Te diría quizás Mensajes Para Pecar. Es el track número 4 y tenía la idea clara pero a la hora de hacerlo nos costó más que el resto. No quiere decir que sea peor, de hecho para mí es de mis favoritas del disco. Quizás es la que más nos partimos el coco haciéndola.

P: ¿Hay alguna que se haya quedado fuera?

R: Un montón. Han habido muchos descartes y ojalá vea algún dia la luz alguna. Seguro que alguna en forma de colaboración verá algún día la luz pero no sabría decirte. Pero hay como seis o siete descartes que podrían haber estado en el disco perfectamente.

P: ¿Algún cambio de última hora?

R: Sí, hubo un cambio de un tema que iba a tener una colaboraicón y que al final no se pudo dar la colaboración y hubo que sacar esa canción y meter otra.

P: ¿Cuál es la canción que te hubiese gustado que fuese una colaboración y con quién?

R: Es una buena forma de invitar al remix de Mensajes Para Pecar, por ejemplo, a Paula Cendejas. Está invitadísima. Ahora ya está la pelota en su tejado.

P: Dicen que de todas las experienicas aprendemos algo. ¿Qué has aprendido tú después de crear este disco?

R: He aprendido muchas cosas. He aprendido cómo se deben y cómo no se deben hacer las csoas y las cosas tienen que tener su palnificación. Lección como tal he aprendido que no te debes rendir nunca y que si las cosas no salen tienes que seguir intentándolo.

P: ¿Hay un Skechi antes y otro después de El Jugador?

R: El Skechi de antes es el que veis en El Jugador y el de después es el que vais a ver después de septiembre yo creo.

P: ¿Cuál es la canción sorpresa del disco?

R: Quizás sea Tus Besos, o El Jugador incluso por el tipo de canción que es. Tus Besos también, que es con Love Yi, por la colaboración con él.

P: ¿Qué sueños le quedan por cumplir a Skechi?

R: Yo creo que el salir a un escenario y ver a miles de personas y lo voy a cumplir este verano yo creo. A mí me ha afectado mucho el COVID en el sentido de que cuando se pegó Qué Le Voy A Hacer no pude rodarla y tal y ese año habría estado en todos los festiales y no pude. Este año por fin tengo unas fechas en las que sé que me va a ver muchísima gente y eso va a ser un sueño cumplido que hasta ahora no he hecho.