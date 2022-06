Joalin, el ‘Angelito’ finlandés que va a sacudir tu verano

Joalin Viivi Sofia Loukamaa es el nombre completo de Joalin, una joven artista finlandesa que con 20 añitos acaba de cumplir su sueño de debutar como solista. Su primera canción en solitario se llama Angelito y está cantada en perfecto spanglish porque la intérprete ha pasado casi media vida en México donde aprendió español.

"He vivido gran parte de mi vida en México. Y durante todos mis años allá, se volvió mi lugar favorito en el mundo entero. Es mi casa, mi familia, la gente, la música, el estilo de vida y la cultura han tenido gran impacto en mí y la persona que soy hoy en día. Yo en mi corazón soy latina y en mi música se escucha claramente" explica Joalin resaltando el sabor latino de su propuesta musical.

Su perfil es sorprendente se mire por donde se mire. Sus primeros pasos en la música los dió en Now United, una especie de superbanda a nivel mundial con 18 artistas de 18 países diferentes nacida bajo el amparo de Simon Fuller, el que fuera manager de las Spice Girls.

Su popularidad en el país nórdico y en medio planeta está fuera de toda duda como atestigua las cifras que la rodean. A punto de cumplir los 21, esta cantante y bailarina tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram siendo la persona finlandesa con mayor cantidad de followers. Algo similar sucede en otras redes (2.6 millones en TikTok) o plataformas (500.000 suscriptores en Youtube).

Imagen de la portada de Angelito de Joalin / Penny MGMT

Angelito, el debut musical de Joalin

Angelito no solo es el primer sencillo en solitario de Joalin. Además es el primer sencillo de su EP debut, el cual será lanzado por la compañía musical finlandesa 11 ONES en colaboración con el distribuidor internacional The Orchard. 11 ONES es una compañía musical fundada por dos aclamados productores y artistas finlandeses, Chisu y Jori Sjöroos.

"Estamos emocionados de darle la bienvenida a Joalin y al equipo de 11 ONES a la familia en The Orchard. Joalin es nuestro primer fichaje finlandés para nuestra división de Servicios para Artistas en los países nórdicos y estamos felices de agregar a un artista tan talentosa y multifacética, estamos motivados de hacer más grande nuestra lista" agrega Nikoo Sadr, Director, Artist & Label Services, Nordics.

Imagen de Joalin cortesía de Penny MGMT / Penny MGMT

Joalin comenzó a trabajar en su proyecto en solitario junto con Jori Sjöroos hace más de un año. Comparten una estética musical similar y encontraron un flujo mutuo rápidamente. La letra de Angelito está escrita por la solista en español sobre la versión original de Jori que también produce.

"Trabajar con Jori ha sido algo completamente nuevo, inspirador y súper interesante para mí. He llegado a explorar el mundo de la creación musical en un nivel más profundo y he dado mi opinión en todas las canciones que hemos hecho" reconoce la intérprete

Angelito es una de las primeras canciones que hicieron y después de muchas versiones nuevas, terminaron prácticamente manteniendo el sencillo como la primera versión.

Letra de Angelito de Joalin

En mi habitación

No paro de pensar

Cómo me mirabas

By the moon light

Me dices corazón

“Di Que me vas a amar”

Sin dejar que nada

Nos destruya

Mirándote a los ojos

So enamorada

No se lo que haría si no fuera tuya

Y cuando te vas se que pronto volverás

U n me against the world baby yh I know fosho

Al amanecer en la cama quiero besarte

Todo tu ser dámelo yo soy tuya aquí y en Marte

On my way to see you n I’m over my head

Quiero entre tus labios darme un viaje a la luna

El perfume de tu piel

On my mind all the time

Y tus ojos negros

En mi mente

Yo siempre tan fiel

Our loving ain’t a crime

So let’s not make a mess

Let’s be gentle

I see u in my dreams

I’m so so so tied

Don’t wanna let you go

So forever be mine

Al amanecer en la cama quiero besarte

Todo tu ser dámelo yo soy tuya aquí y en Marte

On my way to see you n I’m over my head

Quiero entre tus labios darme un viaje a la luna

Tu eres

Mi angelito

Mi angelito

Mi angelito

Ya sabes

Mi angelito

Siempre te lo digo

Yo sin ti no vivo

Mirándote a los ojos

So enamorada

No se lo que haría si no fuera tuya

Y cuando te vas se que pronto volverás

U n me against the world baby yeah I know for sure

Al amanecer en la cama quiero besarte

Todo tu ser dámelo yo soy tuya aquí y en Marte

On my way to see you n I’m over my head

Quiero entre tus labios darme un viaje a la luna