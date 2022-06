Ariana Grande cumple 29 años cargados de colaboraciones icónicas con otros artistas

Ariana Grande está de celebración por su 29 cumpleaños. ¡Muchas felicidades! Desde diciembre de 2021, no tenemos noticias de nueva música de la artista, aunque la última canción que lanzó fue una colaboración para la película No mires arriba. Algo que caracteriza a la cantante ha sido justo esto, las uniones con otros compañeros de profesión.

La artista tiene un listado de colaboraciones icónicas que han sonado en todas las radios y casas de medio planeta, posicionándola como la artista de renombre que es, además de sus temas en solitario. Por ello y para celebrar sus 29 años, hacemos un repaso con cinco de las mejores uniones con otros cantantes que tiene:

Rain On Me feat. Lady Gaga

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

Para comenzar con este ranking, hablamos de una de las últimas colaboraciones de la artista y de las más potentes. En 2020, se unió a Lady Gaga para lanzar Rain On Me, un sencillo que forme parte del disco Chromatica de esta última. Un tema escrito por ambas que habla del empoderamiento femenino y de cómo salir fortalecida de las adversidades.

Con un baile bajo la lluvia dentro de un mundo distópico, Ariana Grande y Lady Gaga hicieron todo un hit, consiguiendo 12 números uno por todo el mundo, discos de oro y platino, y varios premios, entre ellos, tres MTV Video Music Awards 2020.

Side To Side feat. Nicki Minaj

Ariana Grande - Side To Side ft. Nicki Minaj

Parece que ha pasado poco tiempo desde que Ariana Grande se unió con Nicki Minaj en Side To Side, pero lo cierto es que hay que remontarse a 2016 para hablar de este single. La canción es parte del disco Dangerous Woman de nuestra cumpleañera y una de las mejores de dicho trabajo. La artista se atrevió a usar sonidos de reggae con pop para colaborar con la rapera en un tema que habla sobre el dolor que siente una pareja después de mantener relaciones.

El videoclip seguro que lo tienes en mente y es que Ariana Grande y Nicki Minaj se pusieron las mallas para adentrarse en un gimnasio, donde cantaron el tema mientras daban una clase de spinning. Además, no era la primera que vez que ambas colaboraban juntas, ya que lo hicieron en Bang Bang con Jessie J.

Problem feat. Iggy Azalea

Ariana Grande - Problem ft. Iggy Azalea

2014 es uno de los años que podríamos marcar como parte de la época dorada de Ariana Grande. Llevaba tiempo en la industria musical, pero este fue el momento en el que se desmarcó y comenzó su ascenso. Estrenaba My Everything, su segundo disco, que incluía una de sus colaboraciones más famosas, Problem. En este caso, se unió a la rapera Iggy Azalea para crear un tema R&B y pop que tenía hasta un saxofón.

Problem fue todo un éxito en las listas de ventas, consiguiendo ser número 1 en 40 países, entre ellos, Estados Unidos, donde lo logró en, nada más y nada menos, media hora.

Love Me Harder feat. The Weeknd

Ariana Grande, The Weeknd - Love Me Harder (Official Video)

Continuando con la estela de My Everything, Ariana Grande colaboró con The Weeknd en otra de las canciones que conforman dicho álbum, Love Me Harder. El artista se encontraba en el auge de su carrera y, sin duda, la unión de los dos fue una mezcla perfecta. La fusión de voces dentro de un tema R&B, con un sonido más oscuro, fue ideal para mostrar una letra mucho más adulta, que trataba el sexo como tema principal.

No es la única colaboración entre Ariana Grande y The Weeknd que se ha dado con los años. El remix de Save Your Tears, uno de los últimos éxitos del canadiense, fue hecho junto a la cantante que cumple hoy años.

Don’t Call Me Angel feat. Miley Cyrus y Lana del Rey

Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel (Charlie’s Angels)

Para finalizar con este repaso de algunas de las mejores colaboraciones de Ariana Grande, hablamos de Don’t Call Me Angel. La artista se unió a otros dos titanes como son Miley Cyrus y Lana del Rey en una canción que formó parte de la banda sonora de la película de Los Ángeles de Charlie, de 2019. Un tema en el que se fusionan los sonidos propios de las tres cantantes y que habla del empoderamiento femenino.

Llenas de lujo y misiones, hicieron el relevó a Destiny’s Child, quienes fueron banda sonora de la primera película con Independent Woman Pt. 1.

Ariana Grande tiene grandes colaboraciones, de las cuales varias han sido cuanto menos icónicas. Tenemos muchas ganas de que una de las mejores artistas del pop de nuestra época actual vuelva a lanzar nueva música y quién sabe si alguna unión más que resulte ser un éxito. De momento, solo podemos darle la enhorabuena por su carrera y por esos 29 años que acaba de cumplir. ¡Felicidades!