"Tanto HP vivo...", la esquela de un periódico que se ha hecho viral en redes porque todos empatizan con ella

Nunca se sabe qué es lo siguiente que se va a hacer viral en las redes sociales. Empezamos con los gatitos y los vestidos cuyo color era difícil de determinar, continuamos con los memes y los acertijos lógicos y visuales y ahora, el último fenómeno que está recorriendo Twitter es algo tan poco cómico en esencia como una esquela.

En concreto, la esquela de Doña Ana María Arbelo García, una vecina de Santa Cruz de Tenerife que perdió la vida lamentablemente el pasado jueves 23 de junio y a quien sus hijos han querido despedir públicamente con una esquela en el periódico mediante la cual, además de rendirle homenaje, han avisado a cualquier amigo o conocido de su fallecimiento para que estos, si lo deseaban, pudiesen acudir al tanatorio a darle el último adiós.

La esquela, que acumula ya más de 7.700 likes gracias a la difusión que le ha dado en sus redes el corresponsal de Blu Radio Colombia en Madrid y Tenerife Enrique Rodríguez, ha llamado la atención de los usuarios de Twitter por la sinceridad de las palabras de los hijos de Ana María. Ellos, lejos de buscar frases poéticas o caer en los tópicos que se suelen utilizar para acompañar este tipo de mensajes tan tristes, han apostado por dejar claro qué es lo que piensan el hecho de que haya tenido que ser precisamente su madre quien pierda la vida estos días.

"Tanto H.P. vivo y se muere nuestra madre", han indicado únicamente en la esquela de Arbelo García, para después solo añadir los datos sobre el funeral de la difunta.

El mundo de las esquelas en prensa pic.twitter.com/bkVcsxNAYt — Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) June 26, 2022

"Podría haberla mandado yo"

Las sinceras palabras de los familiares de la vecina de Tenerife han hecho que decenas de usuarios de Twitter empaticen con ellos en este momento tan duro de su vida y les muestren públicamente su acuerdo. "Una gran verdad", "Podría haberla mandado yo", "Me lo pido de epitafio", "I feel you bro", "Pensé lo mismo en el entierro de mi padre", "Tienen razón", "No conozco a Doña Ana María, pero estoy de acuerdo con sus descendientes", y "Eso mismo pensé yo cuando se murió la mía. Fuera bromas", son solo algunos de los ejemplos de los mensajes de simpatía que la familia de Ana María Arbelo ha podido leer en las redes sociales.

"Fuiste difícil, te quisimos igual"

Después de la popularidad que ha alcanzado la esquela de la vecina de Tenerife en Twitter han sido varios los usuarios de la red social del pajarito que han querido compartir otras esquelas que consideran divertidas o ingeniosas ya sea por la sinceridad de quienes han escogido la frase que poner junto a la triste noticia de la defunción de una persona o por situaciones incómodas que se han podido generar a través de estas.

Que por qué soy adicto a las esquelas, preguntáis.

Hace poco vi esta, que también se las trae: https://t.co/EoAJ0yyh27 pic.twitter.com/alz5rvtRbD — Regina Imperatrix (@RImperatrix) June 27, 2022

¿Y vosotros? ¿Habéis visto alguna esquela que os haya llamado especialmente la atención?