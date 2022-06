Quiere comer gratis y la respuesta del restaurante se hace viral

Con el buen tiempo y las vacaciones todo el mundo busca restaurantes con buenos precios y que la comida sea de buena calidad. Es muy habitual buscarlo a través de internet o pedir ayuda en las redes sociales, incluso, llamar al lugar para que nos oriente. Pero en este caso, la persona que buscaba ayuda y un buen sitio donde comer lo quería hacer gratis y la respuesta que le ha dado el establecimiento se ha vuelto viral.

Una cuenta de Twitter ha publicado unas imágenes en las que una influencer le pide a un restaurante ir a comer gratis a cambio de una promoción. El tweet con la respuesta ya cuenta con más de 26.000 me gusta y ha abierto un debate sobre si deben pagar o no cuando se hace publicidad.

“Cuando eres "influencer" y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas. Gracias @elcolmadocastellon”, ha escrito la cuenta junto a las imágenes de la conversación que ha tenido este bar de Castellón con la comensal que quería acudir junto a otra persona.

En la primera imagen se ve cómo la influencer le lanza la propuesta: “Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione”.

Además, le detalla las condiciones de esta promoción: 3 stories, cuatro fotos y vídeos para el uso del lugar y un servicio de comida para ella junto a un acompañante para crear el contenido. “¿Qué os parece?”, acaba preguntando, esperando que el restaurante le diera el visto bueno.

Pero el establecimiento le hace una contraoferta muy aplaudida en los comentarios del post: “Hola, la propuesta por nuestra parte es la siguiente: Puede venir a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado en su nombre a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación”.

A pesar de esto, a la influencer no le ha parecido tan bueno el plan del restaurante y, finalmente, ha denegado la oferta, “muchas gracias, los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión”.

Esperemos que en otro local hayan aceptado la promoción o se va a ir de la ciudad sin poder probar la comida típica y sin el apoyo de los usuarios de Twitter, que aplauden la contestación del establecimiento.