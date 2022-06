La verdadera historia de ‘Billie Jean’, la canción de Michael Jackson sobre una acosadora

A pesar de que lleva 13 años fallecido, las canciones de Michael Jackson siguen siendo eternas, y su legado en la música sigue tan vigente como el primer día. Los temas a los que cantaba el rey del pop siempre están de plena actualidad, y si analizamos sus letras, no deja de sorprender su contemporaneidad. Una de sus canciones más conocidas es Billie Jean, la primera canción de Thriller que llegó a liderar las listas de éxitos. En 1984, el año del lanzamiento, sorprendió a todos sus fans.

La canción comienza con una introducción musical muy larga si la comparamos con otros trabajos del cantante. La razón que dio Quincy Jones, el productor que trabajaba con él en su sexto disco, fue, en última instancia, del propio Jackson. "La razón de Michael de incluir una introducción de alta duración era por sus ganas de bailar", explicó en el año 2009, "y cuando Michael tenía ganas de bailar siempre ganaba".

El tema cuenta la historia de una mujer que adjudica a Jackson la paternidad de su hijo. Para muchos fue una ficción inventada, pero otros consideraron que estaba basada en hechos reales. Es cierto que el rey del pop siempre negó la existencia de una mujer específica en la que se inspirara para escribir la letra de Billie Jean, aunque consideró en alguna ocasión que procedía de una situación que vivió en sus comienzos con la música, cuando actuaba con los Jackson 5.

"Nunca hubo una Billie Jean real (excepto por las que aparecieron después de la canción). La chica de la canción es una amalgama de gente que nos ha acosado a los años", contó el artista. "Creo que escribí esto por la experiencia que compartí con mis hermanos cuando era pequeño. Había muchas Billie Jeans ahí fuera. Todas las chicas afirmaban que sus hijos eran de alguno de mis hermanos. No podía entender cómo estas chicas eran capaces de decir que estaban embarazadas de una persona cuando en realidad no era así. No puedo imaginarme mentir sobre algo así".

Michael Jackson - Billie Jean (Official Video)

Sin embargo, el biógrafo de Jackson, J. Randy Taraborrelli, aportó más información relacionada con la composición del tema. Llegó a afirmar que existió una mujer que le envió numerosas cartas a Michael Jackson. En ellas, adjuntaba fotografías y aseguraba que él era el padre de su hijo, llegando a amenazarlo con llevarlo a los tribunales si no respondía. El músico siempre negó la paternidad. La correspondencia cada vez era más frecuente y agresiva, tanto que llegó a recibir un paquete en el que la carta iba acompañada de una foto de la acosadora y una pistola.

En la misiva, la mujer le proponía que se suicidaran un día y hora determinada. Finalmente, esta mujer fue internada en un centro psiquiátrico y jamás llegó a tener ningún tipo de contacto físico con Michael Jackson. Eso sí, la historia impactó tanto al artista que quiso escribir Billie Jean para dejar reflejada una realidad que llegó a dejarle sin palabras y con problemas para conciliar el sueño durante semanas.