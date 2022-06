Sebastián Yatra responde si está enamorado como Camilo y Rauw Alejandro

Tony Aguilar ha entrevistado esta semana a Sebastián Yatra en LOS40 Global Show. El artista colombiano ha dado el pistoletazo de salida al Dharma Tour en España y se ha pasado por las instalaciones de LOS40 para hablar con el presentador sobre esta gira de conciertos tan especial y también sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo: TV.

Reencuentro con los fans

"Me siento con mucha ilusión. Me encanta el Dharma Tour porque te lleva por todas las emociones que te puedes imaginar. Es un show para celebrar la vida y también para llorar y perdonar. Lo estoy disfrutando mucho en la tarima y lo veo reflejado en las emociones de las personas cuando salen. Además, la producción es una locura y estoy bailando más. También tenido un crecimiento con los instrumentos. Tuve tiempo de montar un show tal cual me lo imaginaba y me lo soñaba".

La referencia de Camilo y Rauw en TV

"La canción, TV, lo dice porque son ahora, literalmente, los referentes de lo que es estar enamorado. Tienen parejas muy bonitas y muy especiales. Eso es mucho para la juventud. Eso nació en la canción y yo con las canciones la lío parda".

Videoclip oficial de 'TV'

¿Está Yatra enamorado?

"No estoy tan enamorado con Camilo y Rauw Alejandro, pero el perrito del vídeo de TV sí que está tan enamorado".

El metro de Argentina

"Estuve haciendo un especial de televisión con Susana Jiménez. Hace pocos especiales. De hecho, este es su regreso a la tele después de muchos años. Ella suele entrar en el entorno de los artistas, pero esta vez me dijo que fuera yo a Buenos Aires para mostrarme Argentina desde su óptica. Hicimos absolutamente de todo. Una de las ideas fue tocar enmascarados en el metro. Nos identificaron bastante rápido".

Hacer algo como lo de Ed Sheeran y J Balvin

"Sería muy interesante hacer algo así. La forma de que eso pase es que sea de una forma muy natural y que la canción sea la canción. Para mí todo se resume a la música. Te puedes juntar con el que sea, pero si al final la canción no vale termina siendo una noticia más de un viernes y al próximo viernes se olvidó. Es importante que las canciones tengan un impacto más allá que ese primer impacto".

Si quieres ver la entrevista completa de Sebastián Yatra en LOS40 Global Show…¡dale al play!