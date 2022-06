Fangoria, Mónica Naranjo, Blas Cantó y muchos más artistas levantan hoy la voz en favor del Orgullo LGTB+

Aunque las Madrid, sede de la manifestación estatal, se han retrasado una semana por la cumbre de la OTAN y no llegarán hasta el próximo 1 de julio, este 28 de junio el mundo entero está celebrando el Día Internacional del Orgullo LGTB+ y los artistas y las celebrities no son ajenos a ello, pues aunque no todos forman parte del colectivo, muchos sí son aliados y aprovechan cada oportunidad que tienen para tratar de acabar con la discriminación y luchar por una sociedad igualitaria sin distinciones de orientación sexual o identidad de género.

Este es el caso de Fangoria y Mónica Naranjo, quienes se han convertido en dos iconos de la comunidad por participar, cada vez que pueden, en los eventos que se organizan alrededor del Orgullo, el de Natalia Lanza y el de Tanxugueiras, entre muchos otros.

De hecho, este 28 de junio, todos ellos y muchos más han querido subir a sus redes mensaje que recuerden que, pese a que en la capital este martes no habrá festejos ni movilizaciones para defender los derechos LGTB+, ellos sí están apoyando al colectivo desde sus casas.

Fangoria lo ha hecho subido un pequeño clip de su concierto en las fiestas del Orgullo de Madrid en 2018 que nos recuerda cómo eran las celebraciones en la calle antes de la llegada de la pandemia y nos pone los dientes largos; Natalia Lacunza, por su parte, ha querido dejar claro que más allá del Día del Orgullo, necesitamos un verdadero verano gay con una foto en la que la podemos ver dando un concierto ataviada con la bandera LGTB+; Estopa ha querido cambiarse su foto de perfil para apoyar al colectivo.

Por su parte, Blas Cantó se ha hecho eco de un video contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género del Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) en el que participa Anabel Alonso y Javier Calvo ha hecho algo similar con un vídeo de la CBC News en el que se recopilan varios testimonios de los participantes de la marcha del Pride de Toronto.

La actriz Leticia Dolera, también aliada del colectivo, ha querido lanzar una felicitación por el Día del Orgullo a través de sus redes. La banda gallega Tanxugueiras ha aprovechado también el día para lanzar un mensaje reivindicativo en favor de la igualdad de derechos a través de una de sus canciones y lo mismo ha hecho Mónica Naranjo, quien ha echado mano de un mensaje de la organización Amnistía Internacional para denunciar la discriminación por razón de identidad de género.

