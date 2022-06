¿Quieres ver ‘Thor: Love and Thunder’ antes que nadie? LOS40 Madrid te invita al Fan Event

Chris Hemsworth y su queridísimo Thor ya han hecho historia en Marvel Studios: su Dios del Trueno ha conseguido ser la primera película que forme una tetralogía dentro de todo el MCU. Lo hará con LOVE AND THUNDER, de nuevo dirigida por Taika Waititi y que promete darnos a un superhéroe en situaciones nunca antes vistas en el multiverso más famoso de los blockbusters.

Llegará a las salas el próximo 8 de julio, y lo hará con el regreso más esperado de Natalie Portman, que retoma al personaje de Jane Foster con el que debutó en Marvel en 2011. Aunque tanto la saga como el propio personaje de Thor la han ignorado un poco, lo cierto es que volverá más fuerte que nunca… ¡Y llevando el mítico y poderoso Mjölnir!

Si no puedes esperar a la primera semana de julio para verla, tenemos una buena noticia para ti. Gracias a LOS40 Madrid podrás ir al Fan Event que se celebrará el próximo martes 5 de julio en los cines Kinépolis (Ciudad de la Imagen). Para saber qué tienes que hacer para conseguir entradas y poder asistir, sigue leyendo:

Solo tienes que mandar un correo a 40madrid@los40.com diciendo por qué quieres asistir añadiendo tu nombre completo y el de tu acompañante, ¡y date prisa! Puedes enviarlo desde este 28 de junio al próximo 3 de julio, pero solo los más rápidos serán los afortunados. Consulta las bases legales aquí.

Ahora solo queda rezarle a los dioses nórdicos -y a los del Olimpo, que también tienen su hueco en la película gracias a Russell Crowe y su Zeus- para que haya suerte y seas uno de los afortunados o afortunadas en venir al Fan Event, donde habrá todo tipo de sorpresas para los seguidores más fieles del dios -ahora dioses- del trueno.

Sobre Thor: Love and Thunder

En Thor: Love and Thunder de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjölnir, como la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Thor: Love and Thunder está dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum. La película se estrena en cines el 8 de julio de 2022.