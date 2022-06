‘Fame’: El hit de David Bowie que no habría existido sin John Lennon y su ‘karma’

John Lennon no solo hizo los coros y tocó la guitarra en ‘Fame’. Principalmente, "fue la energía… la inspiración” del hit de Bowie. Su presencia en el estudio Electric Lady de Nueva York fue crucial para componer la canción: “era como el sueño de cualquier chaval británico”. Les había presentado Elizabeth Taylor o Mick Jagger - según quien contara la historia - y en su primer encuentro en la habitación de un hotel, "David estaba aterrorizado". El 28 de Junio de 1975, el camaleónico londinense publicó ‘Fame’. Según diría Lennon “consiguió su primer número uno. Yo sentí como si fuera algo kármico que le había transmitido”.

“Me puso enfermo cuando decidió no usarlas”

David Bowie adoraba a John Lennon: "una de las principales influencias en mi vida musical", decía. Trabajar con su ídolo en dos temas y compartir estudio con él, fue un sueño hecho realidad. Y aunque su noveno álbum - Young americans (1975) - ya se había terminado de grabar y mezclar, pidió a Tony Visconti que sustituyera dos de los cortes del álbum por los que había grabado con Lennon. Al productor no le gustó nada el cambio porque los temas que eliminó del repertorio, "eran canciones preciosas y me puso enfermo cuando decidió no usarlas". La decisión de Bowie no pudo más acertada, porque esas “canciones preciosas” fueron reemplazadas por Across the universe (versión de la composición de John Lennon para The Beatles) y por Fame.

¿Por qué se produjo ese cambio de última hora? ¿Cómo se había gestado una colaboración tan asombrosa?.

“Fuimos presentados por Elisabeth Taylor”

La primera vez que las dos estrellas cruzaron sus caminos fue en una fiesta en Los Ángeles, en 1974. “Lo surrealista del tema es que fuimos presentados por Elizabeth Taylor”, contó Bowie en un discurso en el ‘Berklee College Of Music’ en 1999. “Habíamos sido invitados los dos. Creo que nos mostramos corteses el uno con el otro. Aunque solo nos llevábamos algunos años (Lennon era siete años mayor que Bowie), en el rock and roll supone toda una generación”. En aquel momento, John era “el mayor mentor” de David y se sintió impactado cuando le conoció.

“Estaba aterrorizado de reunirse con John Lennon”

Después de ese primer encuentro, hubo algún otro más (coincidieron en el backstage de los Grammy), pero donde realmente surgió un vínculo más estrecho, fue en una habitación de hotel en Nueva York. Al menos, es lo que relató a la BBC, Tony Visconi: “David estaba aterrorizado de reunirse con John Lennon”. Al principio reinó el silencio: “No se dirigieron la palabra. David estaba sentado en el suelo con un bloc de dibujo y un carboncillo, bosquejaba cosas e ignoraba completamente a Lennon. Después de dos horas así, John finalmente le dijo, ‘Dame algunas hojas. Quiero dibujarte algo’. Y David contestó, ‘Oh, es una buena idea’. Así que John empezó a hacer caricaturas de David, y David empezó a hacer lo mismo de John y ambos siguieron intercambiándose hojas y entonces se empezaron a reír y eso rompió el hielo”. Según el productor, la “gran amistad” de los dos nació a partir de entonces.

“El sueño de cualquier chaval británico”

Los recuerdos de John Lennon no coinciden exactamente con los de Bowie. Tal y como publica Johnlennon.com: “Realmente, conocí a David Bowie a través de Mick (Jagger), aunque ya le había visto antes una vez. Y al minuto siguiente dijo ‘Hola John, estoy haciendo ‘Across the universe’ ¿quieres acercarte?. Y yo le dije ‘de acuerdo, ya sabes, yo vivo aquí’. Así que me acerqué”.

Premios Grammy, 1975 / Tim Boxer/Archive Photos/Getty Images

El 30 de Enero de 1975, John Lennon llegó a los Electric Lady Studios de Nueva York para colaborar en la versión de Bowie de su composición Across the Universe. Ava Cherry, vocalista de Bowie recuerda: "Yo estaba allí… antes de la sesión David estaba histérico… estaba muy nervioso. Admiraba mucho a John Lennon, y ese día era como un niño pequeño". Para David, trabajar con John: “Fue una gozada. Era como el sueño de cualquier chaval británico”.

“John empezó a cantar ‘Fame’ a pleno pulmón”

Cuando terminaron de hacer Across de Universe, Bowie no podía dejar “escapar” a Lennon: “Carlos Alomar (su guitarrista y colaborador habitual) tenía un riff en la cabeza que se convirtió en el riff de Fame. Lo cambiamos un poco y, por supuesto, hice lo inevitable. Le dije a John ‘¡Vamos a escribir algo!’. Pensé, ‘no puedo dejar pasar esta oportunidad’. Él contestó ‘¡Sí, magnífico!. Vamos a hacer algo’. Y Carlos añadió, ‘¿Que tal ese riff que hicimos para ‘Footstompin’?. A Lennon le encantó: “¡Que riff tan bueno!. Es jodidamente magnífico”.

“Así que lo tocamos y fue John quien empezó a cantar Fame a pleno pulmón en el estudio. Él cantaba, yo escribía la letra y Carlos se peleaba con el riff. Y todo encajó rápidamente y de forma brillante. Fue un momento increíblemente embriagador y todavía no puedo creer que no intentáramos escribir más cosas juntos, porque, simplemente estar con él, era sobrecogedor. Tenía toda esa energía que yo no esperaba la primera vez que le conocí” (www.johnlennon.com)

Su principal contribución fue su sonido chillón cantando el estribillo

Por su parte, John Lennon recordaba: “Ese guitarrista tenía un riff. Y escribimos esta canción. No nos sentamos a escribirla. Convertimos este riff en una canción. Él (Bowie) escribe en el estudio. Llega con unas cuatro palabras y empieza a hacer cosas a partir de nada. Yo simplemente contribuí con el piano y un par de cosas más, como repetir ‘Fame’”

“No habría ocurrido si John no hubiera estado ahí”

Entre otros muchos logros, Fame se convirtió al instante en el single más vendido de David Bowie en Estados Unidos (su primer nº1). Para Lennon, el karma tuvo mucho que ver: “Consiguió su primer número uno. Y yo sentí como si fuera algo kármico. Con Elton John yo obtuve mi primer (y único) número uno en USA (con Whatever gets you thru the night), así que yo se lo transmití a Bowie y él logró el suyo. Debo decir que lo admiro. El hecho de que simplemente llegara e hiciera eso. Yo no podría haberlo hecho nunca”.

Para Bowie, la principal aportación de John Lennon en ‘Fame’ fue su presencia: “Siempre había un montón de adrenalina fluyendo cuando John estaba cerca, pero su principal contribución fue su sonido chillón cantando el estribillo. El riff era de Carlos, y la melodía y gran parte de la letra eran mías, pero no habría ocurrido si John no hubiera estado ahí. Él era la energía, y por eso aparece en los créditos de composición; él fue la inspiración”.