Harry Styles, Modestia Aparte, Natasha Bedingfield… Así sonaba el Nº1 de LOS40 al inicio de otros veranos

Hace un año por estas fechas, Solo, de Omar Montes con Ana Mena y Maffio, fue la canción que inauguró el verano en el número uno de la lista. Llegó al puesto de honor el 19 de junio. Con el primer éxito en LOS40 del mediático artista arranca esta semana La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola dedicada a recordar canciones que llegeron a lo más alto de nuestro chart una semana como la actual.

Si retrocedemos cinco años encontramos en el número uno a Harry Styles con Sign of the times. Aquel épico single con reminiscencias del rock de los setenta propulsó la carrera en solitario del ex One Direction desde el principio. Fue también número uno de ventas en Reino Unido y #4 en Estados Unidos. Y hace diez años no hubo cambio en el liderato: Gotye, acompañado de Kimbra, se mantenía en la primera posición con Somebody that I used to know.

El 23 de junio de 2007 llegó al número uno Unwritten, de Natasha Bedingfield. La canción es una maravilla, súper alegre, y situó en primera plana a esta cantante británica de padres neozelandeses cuyo hermano también es cantante y famoso: Daniel Bedingfield, conocido sobre todo por su tema Gotta get thru this. ¿Quieres saber algo muy curioso? En 2018, Natasha colaboró con Kimbra (a la que acabamos de citar), coescribiendo para ella el tema Black sky para su álbum Primal heart. Aunque sigue grabando (su último disco, Roll with me, es de 2019), Natasha está últimamente muy centrada en labores solidarias, participando activamente en numerosas campañas en apoyo de los niños desfavorecidos.

De aquí al final de la sección, solo canciones en castellano. El número uno esta semana en 2002 fue para el extriunfito Alejandro Parreño con Ellas. Hace 25 años, para Grande, grabada a dúo por el italiano Paolo Vallesi y nuestro Alejandro Sanz. Y hace 30 años, para Modestia Aparte con María, uno de los mayores éxitos del grupo de Fernando López y Portu. Aquel 1992, el 21 de abril, se convirtieron en el primer grupo español en actuar en los conciertos de LOS40 en la Expo de Sevilla, ante 50.000 personas.