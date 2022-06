Muere Deborah James, presentadora de la BBC, a los 40 años

El Reino Unido se ha encontrado este 28 de junio con una triste noticia. La presentadora de la BBC Deborah James ha fallecido a los 40 años tras una lucha contra el cáncer de colon.

Su labor por la investigación de esta enfermedad hizo que en mayo de este año recibiese el título honorífico de Dama por parte de la Realeza británica. Es por ello por lo que los duques de Cambridge se han pronunciado al respecto del fallecimiento de la joven presentadora a través de las redes sociales.

Guillermo y Kate se han despedido de ella con unas bonitas palabras: "Estamos muy tristes tras escuchar las estremecedoras noticias sobre la Dama Deborah. Nuestros pensamientos están con sus hijos, su familia y sus seres queridos. Deborah era una mujer inspiradora e inquebrantablemente valiente cuyo legado seguirá vivo".

La noticia del fallecimiento de la periodista llegó a través de un comunicado que su familia compartió este 28 de junio. "Dama Deborah James. Estamos profundamente tristes por anunciar la muerte de Dama Deborah James; la mujer, hija, hermana y madre más increíble. Deborah falleció pacíficamente hoy, rodeada de su familia", dicen algunas palabras del comunicado.

Desde que le diagnosticaron cáncer en 2016, Deborah se puso manos a la obra para ayudar a la investigación de esta enfermedad. Por ello nació la Fundación Bowelbabe, que es el apodo que recibía. Con ella consiguió recaudar más de un millón de libras que fueron destinadas a estos estudios.

Ella siempre se había ocupado de hablar sobre el cáncer, una enfermedad tan presente en nuestro día a día que necesita una investigación para poder dar con su cura. Había compartido sus experiencias y propias vivencias como paciente.

No obstante, en mayo de este año desveló que su cuerpo "ya no podía continuar" y que había dejado de recibir cuidados intensivos. No sabía lo que le quedaba de vida, pero pensaba aprovecharla al máximo.

A Deborah muchos la conocían por ser la presentadora del podcast You, Me And The Big C en la BBC. Llegaba a cada vez más personas, con quienes compartía sus vivencias relacionadas con la enfermedad. De hecho, escribió también dos libros sobre ella: F*** You Cancer y How To Live When You Could Be Dead.

Ahora la periodista descansa al fin en paz dejando un legado que, tal y como indican los duques de Cambridge, seguirá muy vivo. Sus hijos de 12 y 14 años no la olvidarán.

Descansa en paz, Deborah.