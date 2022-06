4 de 8 ¿Quién dijo que no se puede ir a un festival derrochando elegancia? Ares y Hugo son la prueba de que el estilo no entiende de situaciones. ¡Va intrínseco! Nos encanta el look de Ares: apostando por el naranja que tanto se lleva esta temporada. Y los detalles de la minifalda son lo más. ¿Habéis visto las flores que lleva colgadas de la cadenita? La sencillez de Hugo también nos tiene enamorados. Basta un sombrero para hacer suyo el look.