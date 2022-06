Bruce Springsteen: ‘Dancing in the dark’, el vídeo de Brian De Palma y Courteney Cox que sentó precedente

No lo tenía previsto. Pero finalmente, y tras un breve altercado, hizo lo que le pedía su manager: escribir un éxito. Una noche le bastó al prolífico Bruce Springsteen para componer Dancing in the dark, la canción que, efectivamente, fue un éxito… y de los grandes. Lo del vídeo ya le llevó más tiempo. Tras un primer intento fallido, contrató nada menos que a Brian De Palma. El 29 de Junio de 1984, el rockero americano estrenaba ‘Born in the U.S.A. Tour’ en Saint Paul (capital de Minnesota), y ese fue el día elegido para rodarlo. Allí estaba, entre el público, una entusiasmada y adorable veinteañera, la entonces desconocida Courteney Cox, que había superado las audiciones del popular cineasta americano para representar su papel de apenas 20 segundos. El de Dancing in the dark fue un clip emblemático que impulsó la carrea de Cox y sentó precedente.

“Escríbela tú”

Bruce Springsteen escribió Dancing in the dark bajo presión. El álbum en el que había estado trabajando desde hacía dos años (Born in the U.S.A.) ya estaba completo y no estaba de acuerdo con lo que le pedía su manager y productor, Jon Landau: hacer un single de éxito. Según cuenta el periodista Dave Marsh en el libro Glory Days, el cantante le respondió gruñendo: "Mira. He escrito setenta canciones y tú quieres otra más. Escríbela tú". Después del breve altercado, Bruce hizo lo que le pedían. Se sentó en su habitación de hotel y compuso en una noche una canción que resumía su estado de ánimo: cansancio, aburrimiento, insatisfacción, soledad, frustración…

Ahora sí, con la última incorporación, ya estaba listo el repertorio de 12 temas de Born in the U.S.A.. El 14 de Febrero de 1984, en los estudios neoyorkinos The Hit Factory, acompañado de la E Street Band, grabó Dancing in the dark. La canción se publicó tres meses después, el 9 de mayo, y fue el primer single del séptimo álbum de estudio del ‘Jefe’, el siguiente a The river (1980). Lo que nació una noche y ‘por encargo’, se convirtió en su mayor éxito e impulsó las ventas del álbum… el más vendido de su carrera.

Brian De Palma… el segundo plato

Y ahora, hacía falta un vídeo para Dancing in the dark. Tardó en llegar, porque el clip original, grabado en estudio bajo la dirección de Jeff Stein, fue descartado por el propio Springsteen. Basta echarle un vistazo para saber por qué: Con un fondo negro, Bruce aparece solo frente a la cámara, literalmente ‘bailando en la oscuridad’. Después de rodar algunas tomas, y de alguna discusión con Daniel Pearl, director de fotografía, llamó a Brian De Palma (Carrie, Vestida para matar, Los intocables, Mission: Impossible).

El reconocido cineasta americano decidió rodar el clip la misma noche que Bruce Springsteen estrena su gira Born in the U.S.A.. Es decir, el 29 de Junio de 1984, en el Saint Paul Civic Center, en Saint Paul, capital del estado de Minnesota. Fue una noche de doble estreno, porque Patti Scialfa y Nils Lofgren hicieron su debut en la E Street Band.

El clip, en sí, es bastante simple. No es una producción fastuosa como otras muchas de la época (Thriller, sin ir mas lejos, había salido un año antes), pero sí era una fórmula muy común. Habitualmente se filmaba a la banda durante los ensayos y después se mezclaban estas imágenes con las del concierto real. En este caso, tanto la actuación como el público son reales. La gente que acudió a esa primera actuación de la gira de Springsteen, desconocía que se estaba haciendo un vídeo, pero sí se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando Springsteen cantó dos veces Dancing in the dark. De Palma necesitaba tener material suficiente y reposicionó sus cámaras tras las primeras tomas. Y lo más curioso, las dos veces, sacó del público a la misma joven para que bailara con él durante el solo de saxo de Clarence Clemons. Porque en el clip de Dancing in the dark, todo era ‘real’ excepto la parte de Courteney Cox… que estaba preparada.

“¿Has visto mi baile?. Fue patético”

La futura Monica Geller de ‘Friends’ tenía entonces 20 años, era una completa desconocida y adoraba a Bruce Springsteen. Cuando se enteró de las audiciones de De Palma, y de la oportunidad que tendría de bailar con su ídolo, allá que fue. “Fui a la oficina de Brian De Palma”, contó en Smoothradio. “Él puso la música y dijo 'Bien, baila'. Y yo pensé, ‘¿Ahora? ¿Aquí? ¿Frente a ti? ¿Solos los dos?’”. Cox siempre pensó que la eligieron a ella “porque pensaban que yo era una de esas fans alucinadas…”. Y verdaderamente, así es como se muestra en el clip de Dancing in the dark: una fan emocionada en primera fila.

Al parecer, a Springsteen le dijeron que escogiera a una persona entre el público durante el rodaje de la actuación de Dancing in the dark. Supuestamente, pensó que Cox era una fan y por suerte la eligió para que bailara con él en el escenario. No tenía ni idea de que ella formaba parte de la trama. Ni ella sabía que sus 20 segundos de baile con Bruce, significarían tanto para su futuro.

Courteney Cox en una entrevista con Howard Stern recordó esa experiencia: “Bruce Springsteen es tan asombroso… ¡Dios, es tan increíble!. Adoro esa canción”. Aunque era un poco más crítica con sus pasos de baile ante los miles de fans del artista. “Yo estaba un poco abochornada… y así me siento cuando veo el video, cuando lo veo, ¿Has visto mi baile?. Fue patético. No soy una mala bailarina, pero eso fue horrible… estaba tan nerviosa”.

Bailando con Adele

Dancing in the dark se convirtió en uno de los vídeos más icónicos de la época, principalmente por la famosa escena que impulsó la carrera de una entonces aspirante a estrella de Hollywood y hoy es una de las caras más conocidas del cine y la televisión. Desde entonces, esos pasos de baile de la estrella con la admiradora, han quedado asociados para siempre a la canción.

El primer single de Born in the U.S.A. es un clásico en los conciertos de Springsteen, y cada vez que canta el tema, escoge a alguien del público al azar y baila con él/ ella en la tarima. En más de una ocasión, Bruce ha sacado a Adele Ann Zerilli, su madre, y los vídeos se han hecho virales. Desde hace más de una década, sufre Alzheimer: "No puede hablar, pero siempre hay una sonrisa cuando me ve" confesó en un show en Broadway. "Todavía conserva el espíritu del baile dentro de ella cada vez que escucha una canción... la necesidad de bailar nunca la ha abandonado".

Cuando Bruce Springsteen cante Dancing in the dark los días 28 y 30 de Abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona… ¿A quién invitará a bailar?