Horóscopo semanal musical: ¿qué canción escucho cada día entre el 28 de junio y el 3 de julio?

Una semana más, los astros han hablado y nosotros les hemos puesto banda sonora. Eso sí, estos días, donde se celebran los derechos conquistados por la comunidad LGTBI+ y se recuerdan todos aquellos que todavía quedan por alcanzar, hemos querido recomendar canciones que tengan que ver con el Orgullo.

Esta semana, los astros nos han dado una tregua y parece que el verano ha calmado sus ganas de jugar con nuestros destinos. Bueno, al menos para casi todos los signos. Y es que alguno sí que va a tener que agarrarse porque vienen curvas.

De este modo, una semana más, te recomendamos una canción para que escuches en bucle. Esta semana tendrá una condición: es interpretada por un artista LGTBI+ o se considera un himno dentro del colectivo. ¿Quieres saber qué temazo te recomendamos estos días? ¡Pues sigue leyendo y sube el volumen de tu aparato!

Aries, Aries, Aries... ¿por qué estás tan impulsivo últimamente? Parece que Marte tiene la culpa. Eso sí, aprovecha esas ganas de comerte el mundo a tu favor y coge la iniciativa si quieres cambiar algo de tu vida. Eso sí, escucha a los de tu alrededor para no cometer una estupidez. Y es que a veces nos dejamos cegar por los instintos animales.

Esta semana te recomendamos que escuches el temazo de Todas mis ex tienen novio de Ginebras. Una canción que te ayudará a desconectar y a divertirte. Porque, cari, necesitas tomarte un respiro y rebajar esa ansiedad.

Querido Tauro, parece que esta semana vas a recibir una noticia que va a ser como un jarro de agua fría (aunque con este calor vendría bastante bien). No pasa nada, aunque sea una auténtica sorpresa, los cambios vendrán bien.

Por si tienes dudas, te voy a decir lo que dijo Merche un día: "Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida". ¡Exacto! Esta semana te recomendamos este clasicazo de la española que desde hace años lleva acompañando al colectivo.

Géminis, bonito o bonita, esta semana quizá no sea la mejor de tu vida. Por suerte, la Luna Nueva está de tu parte y va a traer aires nuevos. Volverás a reír durante estos días. Intenta rodearte de esa gente que te quiera y que te sepa orientar. No pasa nada por pedir ayuda, ¡que estamos en pleno siglo XXI!

Te recomendamos que escuches un temazo de Miss Caffeina que es súper inspirador: hablamos de Reina.

Poder, poder y poder. Eso es lo que vas a sentir esta semana, Cáncer. Vas a tener más energía positiva que un paquete de pilas alcalinas sin abrir. Tomarás las decisiones correctas y dejarás de lado los problemas. ¿Lo mejor de todo? Que vas a tener mucha suerte.

Esta semana deberías escuchar en bucle uno de los temas más empoderantes de los últimos años: Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X. Siéntete como él y disfruta de tu poderío.

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) (Official Video)

Leo, vas a empezar julio por todo lo alto. Y es que la Luna está en tu signo. ¿Y sabes lo que significa eso? Que no va a haber drama durante estos días, solo comedias entretenidas. ¿Ya sabes qué canción te va a tocar, no?

Estos días vas a darte cuenta de que hay muchas cosas en la vida que te hacen feliz. ¿Por qué no sentarte a contemplarlas y dejarte llevar por ellas? Sin duda, estos días debes escuchar en bucle Dramas y comedias de Fangoria. ¡Póntela a todo volumen!

Vamos a darle ritmo, Virgo, a esta semana. Durante estos días te vas a sentir muy unida a tus amigos. La Luna Nueva te ayudará a atraer energía positiva y convertirte en la líder de tu grupo. ¡Propón un plan, que todos van a hacerte caso! Incluso si se trata de tener una cita, ¡quizá sea el momento!

Esta semana tienes toda la energía de Ptazeta, Farina y Juacko en su Trakatá. Déjate llevar por esta canción y siéntete salvaje.

Ptazeta, Farina - Trakatá

Querida Libra, vas a empezar julio con muy buen pie. Estás que lo partes y te encuentras en un momento perfecto para comenzar nuevas aventuras. No vas a parar ni un segundo y las personas que están a tu alrededor van a girarse para ver tu caminar. ¡Disfruta de este momentazo!

Te sientes poderosa, diva y una auténtica estrella. Por eso te recomendamos que escuches en bucle la canción de Villano Antillano junto a Bizarrap. ¡Una sesión que nos ayuda a empoderarnos!

VILLANO ANTILLANO || BZRP Music Sessions #51

Escorpio, ¡menudas ganas tienes de probar cosas nuevas! La curiosidad mató al gato, pero en tu caso puede convertirte en un auténtico tigre. Déjate llevar por ese instinto y explora nuevos caminos. Te van a llevar a vivir situaciones que no esperabas, pero que te acabarán gustando.

Para escuchar estos días te recomendamos ponerte La revolución sexual de La Casa Azul. ¡Todo un clásico que no pasa de moda!

Sagi, bonita, es momento de dar portazo a aquello que te impide avanzar. Y sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. La Luna Nueva te puede ayudar con los cambios y a dejar atrás aquellos problemas. No dejes que las personas tóxicas se queden en tu vida. Diles "chauuuu".

Para cargarte de poder, te recomendamos escuchar Sobreviviré de Mónica Naranjo. La diva española es perfecta para poner banda sonora a los tiempos de cambios.

Querido capricornio,tienes que dejar atrás todo aquello que no te deja fluir. La exigencia es buena, pero cuando la llevas como forma de vida puede llegar a ser agotadora. La Luna Nueva es perfecta para que te tomes unos días de relax e intentes conseguir el ansiado equilibrio que llevas tiempo buscando. La paz está cerca. Solo tienes que dejarla entrar.

No te sientas mal por sentirte siempre tan autoexigente contigo mismo, cariño, como diría Lady Gaga: "You were born this Way"

Lady Gaga - Born This Way (Official Music Video)

Llevas tiempo intentado conseguir un objetido. Eso sí, no contabas con ciertos contratiempos. Continúa por ese camino y haz de la paciencia tu armadura. Saturno te ayudará con ello. En cuanto al terreno laboral, vas a conseguir dejar zanjado un asunto. ¡Enhorabuena!

Esta semana te recomendamos escuchar una de las canciones más inspiradoras que se han escrito en la historia: I Want To Break Free de Queen.

Queen - I Want To Break Free (Official Video)

Querido Piscis, el verano es la estación que más te favorece. El amor, el dinero y la suerte están de tu lado. Vas a sonreír y a disfrutar de todo lo que tienes preparado. Una nueva ilusión llegará a tu vida en estos días, ¡déjate llevar por ella y no tengas dudas en lanzarte! Ya no vas a ser esa persona de hielo.

Te recomendamos escuchar el temazo de La Prohibida: Baloncesto. Una canción de amor que te ayudará a derretirte un poco y mostrar tu corazoncito.

Y estas han sido nuestras canciones recomendadas de esta semana. ¡Esperemos que las disfrutéis!