Alicia Keys vuelve a España después de 9 años

Alicia Keys regresa a nuestro país 9 años después de su último show. Lo hará gracias a sus dos espectáculos en Barcelona y Madrid, que ya preparan la llegada de la estadounidense. El próximo 30 de junio actuará en el Palau Sant Jordi y el 4 de julio en el Wizink Center.

Ambos conciertos forman parte de su gira mundial, que tuvo que ser aplazada por la pandemia. La última vez que visitó España fue en 2013, durante los Premios Los 40 Principales, donde interpretó canciones como New Day, Girl On Fire o Brand New Me. Además, durante esta gala recibió, de la mano de Tony Aguilar y Alejandro Sanz, el premio a la mejor compositora y artista norteamericana de la última década.

Keys comenzó su carrera en 2001 con Songs in a mirror y, dos décadas después, cuenta con grandes colaboraciones como con Jay Z, Kendrick Lamar, Kenye West. Hay que recordar, que la cantante ha conseguido hasta 15 Premios Grammy hasta el momento.

Una telonera muy especial

Belén Aguilera será la telonera de la estadounidense en el Palau Sant Jordi. Además, también pudo cantar en el mismo escenario que su ídolo en Milán, algo que la emocionó y que no dudó en compartir.

"En qué momento voy a ser la telonera de Alicia Keys en plan cómo", escribía la catalana en su cuenta de Twitter. Mientras que en su cuenta de TikTok e Instagram colgó el vídeo de su reacción al enterarse de la gran noticia.

Estamos seguros que después de todo este tiempo sin pisar España, Alicia Keys nos tiene algo muy especial preparado. Además de darlo todo y hacer bailar a todo el público que acuda a disfrutar de su música. Además, las entregas están a punto de agotarse en ambos lugares. ¿Te vas a quedar sin la tuya?