Valentina Zenere: “Un día te va bien y otro te conoce tu tía, tu abuela y ya está”

Valentina Zenere es una chica que rebosa carisma, que tiene presencia escénica, sea a través de una pantalla o 'in situ' en el estudio central de LOS40. Ella lo sabe, pero tampoco presta mucha atención a eso. Me habla de tú a tú y no le echa muchas cuentas a los datos que avalan todos sus éxitos profesionales. Eso no quita que sea ambiciosa y cuide cada detalle de los proyectos que asume. Ahora, después de años inciertos, se ha atrevido a explotar su otra faceta artística. Ha querido entrar de lleno en la industria musical tras tantear toda esa locura con Soy luna. Lo hace con Cero coma, una canción con la que se presenta como artista en solitario.

Me parece fundamental apoyar el éxito de los demás

"Siempre vi la música como un complemento de la actuación, pero grabando los discos y haciendo las giras de Soy luna me di cuenta de que realmente me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que me daba cosa. Soy muy perfeccionista y me daba respeto. Al final me di cuenta que me tenía que animar y así empezó todo", explica Valentina en este cara a cara que tuvimos hace unos días para hablar de su debut en la industria.

Habla desde la humildad y el respeto absoluto por este mundo. Además, tiene muy presente sus orígenes. Esa serie, Soy luna, la curtieron como chica 360 y ahora que se aventura en solitario no puede evitar acordarse de los buenos momentos que esa serie le hizo vivir en el pasado. "Un día antes de rodar el videoclip de Cero coma me alojé en el mismo hotel que nos quedamos con la gira de Soy luna. Al verme en una habitación que era muy parecida a la que estuve me di cuenta que estaba haciendo algo que realmente es mío", explica. "Debo confesar que ahí sí me largué a llorar un poquito".

Videoclip oficial de 'Cero coma'

Valentina Zenere da el salto a la música en un momento muy importante para Argentina. Tiago PZK, Duki, María Becerra, Nicki Nicole y otros tantos artistas son ahora tendencia en la escena internacional. Obviamente, ella, como argentina, siente un orgullo inmenso y así nos lo cuenta: "Me encanta lo que está pasando con Argentina. Me pone muy feliz y cada vez que sale algo nuevo es mejor que lo anterior. También me gusta que ellos se conocen bastante y se apoyan los unos a los otros. Me parece fundamental apoyar el éxito de los demás".

Ahora le toca a ella demostrar lo que tiene entre manos, armar un proyecto solvente que también se haga con un hueco en la convulsa industria. Lo bueno es que la interpretación y las redes sociales, sus éxitos y sus no tan éxitos, han hecho callo y ya gestiona mejor las expectativas: "Con las expectativas sí hubo un momento particular en mi vida donde no lo pasé muy bien. Fue cuando terminó Soy luna. Era un no parar y entonces vino el Covid y estuve 'off'. En ese momento no lo pasé muy bien porque sentía que había una demanda, pero ahora entiendo que todo son procesos. Un día te va bien y otro te conoce tu tía, tu abuela y ya está".

Si quieres ver la entrevista completa de Valentina Zenere en LOS40…¡dale al play!