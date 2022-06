Muere Eduardo Mena, el entrenador personal de David Bisbal y otros famosos

Eduardo Mena Guerrero, más conocido en el mundo del fitness como 'el entrenador de los famosos', falleció el pasado jueves en Granada cuando tenía 56 años después de no superar el postoperatorio de vairas intervenciónes con las que los médicos pretendían resolverle un problema de circulación de la vena aorta, tal y como ha recogido Europa Sur.

Mena, vecino de la Línea y exjugador del Real Balompédica, era un hombre muy querido en su localidad natal y su muerte ha conmocionado tanto a sus vecinos como a un gran número de artistas y celebrities de nuestro país con quienes durante su carrera como entrenador personal trabajó estrechamente.

Durante tres décadas, Mena regentó un gimnasio en Almería en el que ofrecía tanto rutinas como consejo nutricional y dietético y al que se dedicó en cuerpo y alma. Por sus manos pasaron, entre otras muchas personas anónimas, celebrities como Rosa López, David de María, el torero Juan José Padilla y David Bisbal. De hecho, el cantante almeriense y Mena fueron algo más que coach y cliente. El artista y el experto en fitness y nutrición se hicieron, entre pesa y pesa, muy buenos amigos y solo hay que ver las redes sociales de ambos para comprobar cómo de estrecha fue su relación, que sin duda, traspasó las barreras del gimnasio.

Por eso, David Bisbal no quiso perder la oportunidad ayer de despedirse públicamente de su gran amigo por muy dolorosa que estuviese siendo la situación para él. "Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos. Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos", manifestó el autor de Mi princesa para compartir con sus seguidores su pesar.

Además, David añadió que, aunque sabe que su dolor se pasará con el tiempo, seguirá "sin entender que no esté cada día". "Dios, no puedo hablar, solo cantaré. Cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté", aseguró el artista.

Su chica, Rosanna Zanetti, quien también mantenía una relación personal Mena, también quiso hacerle un homenaje público colgando en sus redes el siguiente mensaje: "Te llevaré en mi memoria, en mis recuerdos y en mi corazón, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Gordo, por siempre en nuestros corazones".

OBITUARIO



La Real Balompedica Linense desea mostrar su más sincero pésame a familiares y amigos de D. Eduardo Mena Guerrero, futbolista de la Recia Balona en las temporadas 88/89 y 89/90.



El comunicado del club que le vio nacer

El Real Balompédica Linense también quiso despedirse públicamente de Eduardo Mena lanzando un comunicado público mediante el que la directiva mostró su más sincero pésame a la familia y los amigos de Eduardo y recordaron las dos temporadas que jugó con ellos entre los años 1988 y 1990.