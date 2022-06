Estrenos de series en HBO Max para julio 2022 con el spin off de ‘Pretty Little Liars’

HBO Max es una de las pocas plataformas que siguen con su maquinaria de estrenos a todo trapo en julio.

A pesar de que en verano los suscriptores están de vacaciones, la plataforma apuesta por que las noches estivales estén dedicadas a estrenos de la talla del spin off de Pretty little liars.

Así como los nuevos capítulos de series como Primal o Bendita paciencia.



1 de Julio

CÓMO MANDARLO TODO A LA MIERDA (Estreno)

Cómo mandarlo todo a la mierda | Trailer | HBO Max

Alba, una joven a la que le cuesta adaptarse y que lleva poco tiempo en su nuevo instituto, se entera de una horrible noticia: el viaje de fin de curso se cancela. Sus planes de escapar de casa se derrumban. Por casualidad, descubre que un grupo de compañeros tiene un plan perfecto: hacer creer a sus padres que el viaje sigue en pie, robar la furgoneta del hermano de uno de ellos y lanzarse tres semanas a la carretera. El plan es no tener plan, ir sin rumbo fijo, improvisando. Solo hay algunas reglas: no se puede publicar nada en redes sociales, hay que estar siempre moviéndose y, lo más importante, no hay vuelta atrás.

13 de Julio

TUCA Y BERTIE. Temporada 3

15 de Julio

BENDITA PACIENCIA (BREEDERS). Temporada 3

20 de Julio

BIRDGIRL. Temporada 2

Cuenta la historia de dos antiguas amigas de la escuela secundaria de Miami, Shawna (Aida Osman) y Mia (KaMillion), que se reúnen para formar un grupo de rap.

24 de Julio

PRIMAL. Temporada 2

29 de Julio

PEQUEÑAS MENTIROSAS: PECADO ORIGINAL (Estreno)



Pequeñas mentirosas: pecado original | Teaser | HBO Max

Hace veinte años, una serie de trágicos eventos casi destrozaron a Millwood. Ahora, en la actualidad, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas se ve atormentado por un asaltante desconocido.

ALMOST FLY (Estreno)



Alemania, 1990: Tres compañeros de escuela con grandes sueños se enfrentan cuando el hip-hop entra repentinamente en su vida a través de la cercana base del ejército de los EE. UU., todo cambia.

HARLEY QUINN. Temporada 3