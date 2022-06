Karol G, Jaymes Young, Shakira & Rauw Alejandro y Harry Styles se disputan este sábado el Nº1

El calor (ahora soportable) que tenemos en la mayoría del país no es nada comparado con la temperatura de la lista, donde las cosas están que arden. En lo alto de la clasificación hay cinco canciones que parten prácticamente con las mismas posibilidades de alcanzar la primera posición, básicamente porque tres de ellas ya lo han conseguido, demostrando así su tirón entre el público.

El pasado sábado la que accedió al número uno fue Infinity, de Jaymes Young. Se quedó en el segundo puesto Karol G con Provenza, que había sido líder dos semanas consecuivas. Y en el #3 ya están Shakira y Rauw Alejandro con Te felicito, clara aspirante a canción del verano. Harry Styles, también dos semanas consecutivas número uno con As it was, figura ahora en el #4. Y Karol G, acompañando a Becky G, busca su momento desde el #5. Raro sería que el número uno no recayera en alguno de esos temas, aunque, como bien sabéis, la lista de LOS40 es impredecible.

Parten como candidatas dos canciones, ambas suculentas colaboraciones. De un lado, Don’t you worry, de Black Eyed Peas con Shakira y David Guetta; del otro, La chispa, de Lérica con Nil Moliner. Este sábado sabremos si logran hacerse un hueco en el chart y se consuman los dos posible dobletes, el de Shakira y el de Nil Moliner, que también tiene en lista Me quedo, con Ana Mena. Aún puedes apoyarlos con el HT #MiVoto40. Por cierto, los gaditanos Lérica serán los encargados de charlar con Tony Aguilar y dar su Voto VIP a su canción favorita del ránking.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos la nave espacial XL-15 de Lego. Como en la película Disney y Pixar Lightyear, los fans pueden ayudar a Buzz a poner a punto la nave para emprender emocionantes misiones. Se presentarán nuevos candidatos, recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, pasaremos revista a la candente actualidad musical (es época de grandes giras y festivales) y, en resumen, lo daremos todo una vez más para que empieces el fin de semana con energía positiva y buena música. ¡Te esperamos!