Sharonne, Luna Ki, María Peláe y Blas Cantó: salidas del armario, referentes LGTBI y Queerbaiting

Este martes, 28 de junio, se celebró el Día Internacional del Orgullo. Una fecha señalada en el calendario por las personas que pertenecen al colectivo LGTB y es que, aunque se hayan conseguido muchos derechos y libertades, todavía queda mucho por conseguir.

Este jueves, 30 de junio, LOS40 ha organizado un debate en el que cuatro artistas del colectivo LGTBI se han sentado en la misma mesa para sacar a la palestra algunos de los problemas que más afectan dentro y fuera de la industria musical.

Junto a nuestro compañero Félix Castillo, Blas Cantó, María Peláe, Luna Ki y Sharonne se han sentado a debatir algunos puntos. Cada uno de ellos ha contado su experiencia como persona del colectivo que se dedica a la industria del entrenimiento. Y es que no todo ha sido un camino de rosas.

Sobre sus referentes

Uno de los temas que han abordado los artistas ha sido quiénes son referentes del colectivo. Los artistas que salen en los medios ayudan a visualizar el colectivo. De hecho, nos hemos quedado con el ejemplo que ha puesto Blas Cantó: “Cuando llegas a la casa de una pareja y eres conocido, te aceptan de otra manera. Si eres gay, pero eres conocido, eres guay. Eso pasa, por desgracia”.

María Peláe, como Blas, está de acuerdo en que los referentes son necesarios. Eso sí, no hay que confundirlos con las personas activistas. "Son necesarios porque llegan a casas de gente con su música y pueden llevar su mensaje".

Además, todes están de acuerdo en que las personas cishetero pueden ser referentes si sirven como refugio. "A Lady Gaga la asocias con el colectivo por su discurso y por sus canciones", ha dicho Luna Ki.

¿Qué opinan sobre el Queerbaiting?

El Queerbaiting o cebo queer es una técnica que se usa para llamar la atención del colectivo en forma de reclamo, aunque luego no haya un contenido LGTBI en la obra real. Nosotros hemos querido saber si nuestros protagonistas creen que ciertas situaciones son queerbaiting: desde el beso de Madonna y Britney, hasta los vestidos de Bad Bunny o Harry Styles.

Sharonne: "Yo siempre pienso en mi madre, que lo mismo no está tan acostumbrada. Yo creo que todo ayuda a esa aceptación"

Luna Ki: "A mí me llega más el mensaje de Villano Antillano que el de Bad Bunny. Me va a llegar más un artista que es del colectivo"

Luna Ki: Me va a llegar más el mensaje de un artista que es del colectivo

Sobre escribir canciones LGTBI

A la hora de escribir una canción, los artistas LGTBI representan sus vivencias de la misma manera en la que lo haría una persona cishetero. "A la hora de componer, si eres tú, es lo que te va a salir. Pero es verdad que el arte me permite jugar", ha dicho María.

Blas Cantó ha hablado de cómo ha sido sacar El bueno acaba mal, la primera canción en la que usa el género masculino para referirse a una pareja. Hasta entonces usaba el neutro:

"Es la primera vez que hablo con género masculino. No quería dar por hecho nada y siempre cantaba en neutro. Yo ahora lo he cantado", ha empezado diciendo el murciano. Dirigiéndose a Félix Castillo, a quien conoce desde hace muchos años, ha dicho lo siguiente: "Tú conoces mi historia, con quién he estado, quién me jodió y a quién jodí. En ciertos momentos sí que tienes que dar esas explicaciones. Yo he sido como he sido y he dicho lo que he querido”

El grupo también ha debatido si sigue siendo necesario salir del armario cuando eres una persona conocida. Con el ejemplo más claro: el de Pablo Alborán.

"No podemos juzgar si está bien o mal. Lo hizo cuando él quiso. Lo que sí que voy a comentar es que estaba muy serio, parecía que iba a decir algo malo", ha comentado Blas.

"Da visibilidad y eso es importante. Las cosas están cambiando y hay mucha gente detrás que está luchando. Este tipo de acciones no hay que criticarlas".

Sin duda, estos cuatro artistas son referentes del colectivo y han demostrado en el plató de LOS40 porque inspiran a tantas personas.