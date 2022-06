Ana Guerra y Fran Perea cierran su propio círculo con ‘Voy a pensar en ti’: su nueva canción

Han pasado casi veinte años desde que Fran Perea lanzase el álbum La chica de la habitación de al lado: un disco que se convirtió en todo un éxito de ventas. Canciones como Uno más uno son siete, La vida al revés o Voy a pensar en ti enamoraron a toda una generación. Pues bien, por su veinte aniversario, Fran va a lanzar algunas de las canciones más emblemásticas de aquel trabajo. Eso sí, con algunos cambios.

¿La última que ha anunciado? Nada más y nada menos que Voy a pensar en ti. ¡Pero no lo hará solo! El cantante ha contado con Ana Guerra para grabar esta nueva versióm. Una colaboración que no esperábamos y que no nos puede gustar más.

"Llegó el día. En unas horas tenéis Voy a pensar en ti disponible… Nada es casual!! Años después de la primera foto, cerramos el círculo! Gracias, Ana, eres lo más", ha escrito Fran en la publicación.

Un círculo que se cierra

Lo divertido del asunto es que Fran Perea ha dado la noticia con una foto de lo más tierna. Y es que en ella vemos a una Ana Guerra de niñá junto al que entonces era su ídolo: Fran Perea.

Muchos años después, aquella niña se convertiría en una artista de los pies a la cabeza y sacaría su propia música. ¿Lo mejor de todo? Tendría la oportunidad de cantar una de las canciones que escuchaba junto a Fran. ¡Menudo círculo!

Quizá haya sido Víctor Elías, pareja de Ana y amigo de Fran (gracias a Los Serrano), quien los haya presentado. Sea como sea, ¡nos apetece mucho escuchar el resultado!