Alejandro y Anabel Pantoja se dicen adiós a su pelo en ‘Supervivientes 2022’ y estrenan looks muy atrevidos

El hambre de Supervivientes 2022 puede con todo, y si no, que se lo digan a Alejandro Nieto y Anabel Pantoja. En el pasado programa, Lara Álvarez les dio una de las mejores oportunidades que han recibido a lo largo de su paso por Honduras: cortarse el pelo a cambio de un pequeño festín que calmase a sus tripas después de tantas semanas maltratándolas. Y por supuesto, aceptaron.

Una gran hamburguesa que superaba a la cabeza de Anabel Pantoja y dos pizzas que pueden ser tres cenas de Alejandro Nieto era el gran premio, aunque eso no les hizo dudar a la hora de tomar tal decisión. Él se mostró menos reacio a decirle adiós a su pelo -algo más largo después de las semanas en la isla-, aunque ella vivió un verdadero momento de crisis llorando frente a su ansiada hamburguesa.

Sin embargo, llegó el momento de la gala… Y de cobrarse sus deudas. Ambos habían accedido al trato, por lo que tarde o temprano tenían que citarse con el peluquero para decir adiós al look con el que la audiencia y sus compañeros les conocían -ellos mismos no, puesto que no tienen espejos-. El momento del corte fue algo traumático, aunque Anabel supo darle la nota cómica que necesitaban:

Para Anabel también ha llegado el momento de decir adiós a su melena 😂



🌴 #SVGala11

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/WpX4G7AzHX — Supervivientes (@Supervivientes) June 30, 2022

La misma Lara Álvarez fue la que se encargó de empuñar las tijeras y el peine para ocuparse de que no se le notase demasiado el corte a Anabel, pero pese a que apenas fue un dedo, el cambio era evidente. Ella, muy afectada, empezó a gritar desde el primer tijeretazo alegando que le dolía "la imagen".

En el caso de Alejandro ya había estado cerca de la máquina, por lo que no fue tan drástico. Pese a haber sido modelo, ahora su imagen en el concurso ha pasado a segundo plano, por lo que raparse al 0 ha sido uno de sus últimos problemas. Eso sí, el cambio ha sido radical, y se notó cuando ambos se sentaron en la palapa a ver cómo evolucionaba la noche.

El nuevo look de ambos, uno rapado y la otra con un nuevo estilismo algo desaliñado -la habilidad de Álvarez no parece haber hecho milagros en las condiciones en las que lo cortó-, será el que llevarán de aquí al final del programa, si llegan, claro. La parte buena es que no tendrán que peinarse demasiado si alguno de los dos llega a plató como finalista.