¿Es Will Byers gay? ‘Stranger Things 4’ demuestra que la representación importa con un desgarrador discurso

Más allá de Vecna y el destino de los protagonistas de Stranger Things 4, hay otra incógnita que ha tenido pegados a los espectadores al Volumen II de esta temporada: ¿Es gay Will Byers?. El personaje se ha mostrado de lo más misterioso en la última tanda de capítulos, y muchos lo han achacado a la presión que tiene por salir del armario delante de sus amigos y familia.

Las pistas, para algunos, eran muy evidentes: Eleven habla de él como si estuviese enamorado, le aparta la mirada a una chica que coquetea con él y hace un trabajo para clase sobre Alan Turing. La serie ya se ha mostrado de lo más comprometida con la representación LGTB después de introducir a Robin, una chica abiertamente lesbiana, por lo que no sería descabellado pensar en el caso de Will. De hecho, su madre -Winona Ryder- ya dijo en las primeras entregas que su padre solía llamarle "queer".

Sin embargo, en el caso de Will ha seguido un arco más complejo: todo empieza a la vez que sus personajes se van haciendo mayores, cuando sus amigos empiezan a tener pareja. Él parece más centrado en seguir jugando a Dragones y Mazmorras, algo que Mike no se toma demasiado bien. Pero, ¿y si su falta de madurez solo corresponde a que no entiende qué le está pasando?

A medida que va avanzando la 4ª temporada, se puede ver que Will cada vez es más consciente de esa diferencia. Y en el capítulo 8, tiene una conversación con Mike -Finn Wolfhard- en la que todo parece ser más revelador de lo que a priori suena. Todo empieza cuando sale el tema de hacerse ricos para solo preocuparse de "jugar a la Nintendo y a Dragones y Mazmorras", volviendo al tema de hacer una temporada que le distanció de sus amigos. Ahí es cuando el personaje de Wolfhard saca el tema de sentirse infravalorado por Eleven, su novia, y de que quizá se de cuenta de que no le necesite al ser tan poderosa.

"Tienes miedo de perderla", adivina Will, dejando claro que quizá comparte más con su amigo de lo que a priori parece. Noah Schnapp -actor que da vida al pequeño de los Byers- no está preocupado de perder a Eleven, sino a su mejor amigo. Ya se empezaron a distanciar en Hawkins, pero desde que se mudó lejos de allí con su familia apenas ha mantenido el contacto con Mike y el resto. La razón, oyendo sus palabras, parece más que evidente.

Un desgarrador discurso con paralelismos LGTB

Cuando empiezan a hablar sobre la pérdida, Will se arma de valor y le enseña a su amigo la pintura que lleva cargando desde que huyeron de casa por la amenaza de los militares. Al ver la ilusión con la que le explica el cuadro, que representa a sus amigos luchando contra un dragón, Jonathan -Charlie Heaton, su hermano en la ficción- mira por el espejo retrovisor mientras va al volante y se da cuenta de que su hermano está hablando de algo muy distinto a lo que su amigo está recibiendo.

Es muy distinta a los demás. Cuando eres diferente, a veces te sientes como un error

Habla de que Mike es el corazón del grupo, y es el que guía a todos. De este modo, le confiesa que es él el que orienta a Eleven, que lleva perdida desde que está separada de él. "Estos meses sin ti ha estado muy perdida. Es muy distinta a los demás. Cuando eres diferente, a veces te sientes como un error", comenzaba Will, con unas lágrimas en los ojos que dejaba claro que era un tema que le tocaba muy de cerca.

"Pero contigo no se siente como un error. Ser diferente la hace mejor y la anima a seguir luchando. Si se portó mal contigo o se mostró distante, es porque tiene miedo de perderte, igual que tú. Y, si va a perderte, creo que prefiere que sea rápido como quitarse una tirita. En fin, sí, Eleven te necesita Mike, y siempre te necesitará", concluía. Su hermano ya estaba prestando atención absoluta, y aunque sigue conduciendo, lo hace de lo más preocupado.

Aunque Mike agradece sus palabras, no se termina de dar cuenta de lo que sucede. Noah Schnapp ya adelantó que no se darían pistas sobre la orientación sexual de su personaje, aunque el equipo de la serie sí que dijo que se verían más evidencias de ello en este segundo volumen. Y la clave está en que, justo al terminar de hablar, rompe a llorar mirando hacia el lado opuesto de su compañero. A partir de ahí, es evidente que su discurso no era solamente sobre Eleven y la relación con su mejor amigo; sino del miedo que tiene a que mostrarse como realmente es le provoque rechazo por parte de sus amigos de toda la vida.

"No olvides que me tienes aquí"

Si aún quedaban dudas, el episodio ocho las despeja totalmente. En un momento en el que los Byers se quedan solos, Jonathan aprovecha para tirar de anécdotas y lamentarse porque se ha alejado de su hermano pequeño. "Echo de menos hablar contigo. Muchísimo, de verdad. Y creo que ahora mismo necesitamos hablar más que nunca. Porque hay cosas muy complicadas", le comenta ante su atenta mirada.

Los hermanos Byers después de tener la conversación más esperada. / Netflix

No hablan explícitamente de qué, aunque hay veces que sobran las aclaraciones. El mayor de los Byers se lo deja claro: "No olvides que me tienes aquí. Siempre estaré aquí, pase lo que pase. Porque eres mi hermano, y te quiero. Y no hay nada en este mundo, absolutamente nada, que pueda cambiar eso. ¿Entiendes?".

Todo termina en un abrazo fraternal en el que Will se deshace en lágrimas: por fin se siente comprendido, y su sonrisa de completo alivio lo deja ver. "Todo va a salir bien", como las últimas palabras de un diálogo que en parte concluye uno de los arcos más representativos de toda la serie.

No se sabe si los hermanos Duffer dejarán en esa comprensión la trama o incluso si se atreverán a darle un novio a Will, aunque lo cierto es que la serie ya ha ganado. Al igual que han enseñado la historia de amor entre Eleven y Mike, o el triángulo amoros entre Jonathan, Nancy y Steve, Stranger Things ya tiene una historia de un adolescente perdido que se ha encontrado gracias a su propia familia. Y eso no hay Vecna que lo destruya.

Stranger Things 4, Vol. II ya está disponible en Netflix.